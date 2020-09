22.09.2020

Notfall–Kater und Schmusekätzin

Tierheim Weißenhorn sucht dringend Platz für FIV Kater

Ein liebes Plätzchen für Kater Napoleon und Kätzin Stupsi wird dringend vom Tierheim gesucht.

Der liebenswerte Kater Napoleon ist leider momentan ein Notfall im Tierheim, da er FIV positiv ist. FIV (Katzenaids) ist nur von Katze zu Katze über Blut oder Speichel ansteckend, aber auf andere Tiere und Menschen nicht übertragbar. Napoleon ist ein liebenswerter Opi und ein ungemeiner Schmusekater. Man sieht ihm an, dass er sicher schon so einiges in seinem Leben erlebt hat, aber inzwischen ist er ein gemütlicher Zeitgenosse, der lieber ein Schläfchen auf der Couch macht. Daher wir für Napoleon ein ruhiger Einzelplatz oder zu einer FIV positiven Katze dazu gesucht, wo er mit seinen Dosenöffnern gemeinsam auf dem Sofa chillen darf. Schön wäre ein gesicherter Freigang oder zumindest ein eingenetzter Balkon, weil Napoleon schon immer draußen war. Napoleon ist etwa 2005 geboren.

ist eine richtige kleine Schmusekatze und sie hat sogar ihr eigenes Kuscheltier. Doch am liebsten würde sie natürlich mit ihren neuen Besitzern auf dem Sofa kuscheln und sich den Bauch kraulen lassen. Sie hat auch ganz schön Temperament und wenn sie gemeinsam mit den anderen Kätzchen eine Spielmaus durch das Zimmer jagt, ergattert meistens sie die „Beute“. Gesucht wird für Stupsi ein schönes Zuhause entweder gemeinsam mit einem Spielkameraden oder zu einem in etwa gleichaltrigen Kätzchen dazu, wo sie später auch draußen viele spannende Abenteuer erleben kann. Stupsi ist etwa im April 2020 geboren. (pm)

Geöffnet von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 Bis 16 Uhr. Informationen unter Telefon 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr.

