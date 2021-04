Oberärztin aus Krumbach spricht über das Sterben in Corona-Zeiten

Plus Ein Gespräch über das Sterben in Zeiten von Corona mit Dr. Anneliese Hösch, die an der Kreisklinik Krumbach und beim Hospizverein Krumbach mit Menschen zu tun hat, die das Lebensende bereits vor Augen haben.

Karfreitag und Karsamstag sind für Christen Tage des Todes und der Trauer. Es sind „stille Tage“, an denen nicht einmal die Kirchenglocken läuten. Über den Tod und das Sterben, besonders in Zeiten der Pandemie, haben wir uns mit Dr. Anneliese Hösch, Oberärztin für Innere Medizin und Leitende Geriaterin an der Kreisklinik Krumbach, außerdem Vorsitzende der Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach und Umgebung, unterhalten.

Sie haben als Geriaterin und auch in der Hospizinitiative viel mit hochbetagten Menschen zu tun, mit Menschen, die auch aufgrund ihres Alters das Lebensende stärker vor Augen haben. Was hat Sie zu dieser Spezialisierung bewegt?

Dr. Anneliese Hösch: Neben der Behandlung bestehender Erkrankungen rücken altersbedingte Veränderungen und deren mögliche Folgen zusätzlich in den Fokus, wie etwa die abnehmende Muskelkraft und Beweglichkeit, reduzierte Organreserven, Gang- und Standunsicherheit mit Sturzgefahr, drohender Verlust an Mobilität, Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit. Es gilt genau hinzuschauen und zu erfahren, was für einen konkreten betagten Menschen wichtig ist: größtmögliche Sicherheit und/oder ein größeres Maß an Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit? Es gilt, den Tagesablauf, das Umfeld und unterstützende Angebote so zu organisieren, dass die Kraftreserven reichen, Stress und Risiken niedrig gehalten werden und dabei eine größtmögliche Zufriedenheit erreicht wird. Das kann ein dynamischer Prozess sein. Im Rahmen der Akutgeriatrie in der Klinik ist das sogenannte interdisziplinäre geriatrische Team (Ärzte, Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, (Neuro-)Psychologen/Psychotherapeuten, Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes) daran wesentlich beteiligt. Das sorgfältige Hinschauen, die gemeinsame Suche nach einem gangbaren Weg ist eine lohnende Aufgabe.

Haben Sie diese Entscheidung je bereut?

Hösch: Nein, das habe ich nicht. Die Behandlung betagter Menschen ist allerdings nur ein Teil meiner täglichen Aufgaben.

Was hat Sie bei Ihrer Arbeit besonders berührt?

Hösch: Ein hohes Alter zu erreichen kann Geschenk, aber auch Aufgabe und Herausforderung sein. Ich bin immer wieder hochbetagten Menschen begegnet, die trotz äußerlich erkennbarer Gebrechlichkeit eine beeindruckende innere Größe und Zufriedenheit ausstrahlten.

Mit Corona hat sich das Sterben verändert. Das Sterben und das Leben davor ist einsamer geworden. Wie erleben Sie diese Zeit? Gibt es etwas, das Sie den Menschen „mitgeben“ möchten?

Hösch: Jeder Mensch möchte in schweren Zeiten eine vertraute Person bei sich haben, am liebsten zumindest zeitweise „greif“bar bei sich haben. Die Stimme übers Handy am Ohr ist besser als nichts, kann aber das „leib“haftige Dasein und das einander unmittelbar Sehen oft nicht ersetzen. Und den Angehörigen geht es ähnlich. Der Verstand versteht die Notwendigkeit einer Kontaktbegrenzung, das Herz aber nicht. Wir sehen, dass Menschen ihren Lebensmut und ihre Lebenskraft verlieren können, auch wenn sie noch nicht erkennbar sterbend sind. Vielleicht kann ein für den Kranken emotional bedeutsamer Gegenstand von zu Hause gebracht werden, der als sichtbarer und anwesender „Stellvertreter“ die Verbindung nach Hause unterstützen kann. Grundsätzlich gilt, dass Sterbende auch in Coronazeiten – allerdings unter den jeweils gültigen Vorgaben – von Angehörigen begleitet werden können.

Sie sind auch Palliativmedizinerin. Was bedeutet das? Was bedeutet das in Zeiten von Corona?

Hösch: Die Palliativmedizin will belastende Krankheitssymptome wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit etc. (bei meist fortgeschritten Erkrankten) lindern und so deren Lebensqualität verbessern. Dabei sollen neben den körperlichen auch psychische, soziale und spirituelle Aspekte mit einbezogen werden. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass bei Schmerzen neben entsprechenden Medikamenten auch Zuwendung und psychische Unterstützung, am besten die eines Angehörigen, hilfreich sein können. Unter den derzeitigen Bedingungen versuchen unsere Pflegekräfte bestmöglich zu unterstützen. In besonderen Situationen kann im Rahmen einer Team-Entscheidung eine Besuchsgenehmigung unter Einhaltung der Hygienevorschriften und unter den jeweils geltenden Vorgaben erteilt werden.

Abschied im Patientenzimmer

In der Klinik in Krumbach gab es einen Raum, in dem Familie und Hospizbegleiter Sterbende begleiten durften. In einem eigenen Abschiedszimmer konnte man sich vom Toten verabschieden. Beides haben Sie mit auf den Weg gebracht und beides lag Ihnen am Herzen. Wie sieht es im Moment damit aus?

Hösch: Sterbende werden in der Regel im Einzelzimmer betreut, sodass Angehörige unter den bereits erwähnten Vorgaben begleitend dabei sein können. Unter den derzeitigen Bedingungen nehmen Angehörige die Möglichkeit einer Begleitung ihres sterbenden Angehörigen gerne selbst wahr. Hospizbegleitungen werden deshalb zur Zeit selten angefragt. Das Sich-Verabschieden vom Verstorbenen ist unter Berücksichtigung der Vorgaben im Patientenzimmer möglich.

In der Vergangenheit hat die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach e. V. themenbezogen Veranstaltungen zur „Woche für das Leben“ angeboten. Die Aktionswoche der evangelischen und katholischen Kirche wird es auch heuer vom 17. bis 24. April geben, allerdings in veränderter Form.

Hösch: Die diesjährige Woche für das Leben steht unter dem hospizlich-palliativmedizinischen Thema „Leben im Sterben“. Leider fällt unsere geplante Veranstaltung wie auch schon im vergangenen Jahr den Pandemievorschriften zum Opfer. Das vorgesehene Theaterstück zum Thema wird später, zu einem besseren Zeitpunkt nachgeholt werden. An der zentralen Eröffnungsveranstaltung am 17. April, 10.30 Uhr im Hohen Dom zu Augsburg sowie an der ab 12 Uhr geplanten thematischen Veranstaltung mit namhaften Referenten kann aber über Livestream teilgenommen werden (siehe Mitteilungen des Bischöflichen Ordinariats Augsburg).

Sie waren in Krumbach eine treibende Kraft beim dreijährigen Modellprojekt „Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus“, an dem die Krumbacher Klinik bis zum Jahr 2017 teilnahm. Wie bewerten Sie das Projekt jetzt? Hat sich etwas verändert?

Hösch: Im Rahmen des Projektes wurden die Mitarbeiter intensiv für die Probleme und Bedürfnisse demenzkranker Patienten, aber auch deren Angehöriger sensibilisiert. Wir haben viel über Delir-begünstigende und Delir-auslösende Faktoren gelernt und vorbeugende Maßnahmen schrittweise eingeführt. Der über drei Jahre sich erstreckende Projektzeitraum förderte eine nachhaltige Verbesserung. Während dieser Zeit wurde ein ehrenamtlicher Besuchsdienst für Menschen mit Demenz an unserer Klinik etabliert. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für pflegende Angehörige am Landratsamt Günzburg, der Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach sowie der Klinikseelsorge wurde ebenfalls in dieser Zeit das „Demenz-Café“ gestartet, ein Angebot zur Information und zum Erfahrungsaustausch für Angehörige Demenzkranker unter qualifizierter Leitung. Beide Angebote mussten leider wegen der Pandemievorgaben ausgesetzt werden.

Die Hoffnung heißt Impfung

Eine besondere Herausforderung sind Patienten mit Demenzerkrankungen in Zeiten von Covid19…

Hösch: Das Besuchsverbot während eines Klinikaufenthalts trifft Demenzkranke besonders hart. Die fremde Umgebung, Menschen mit Mundschutz und weiterer Schutzkleidung sowie das durchgehende Fehlen vertrauter Angehöriger als “Sicherheitsanker“ erhöhen das Delir-Risiko, dieses wiederum kann den Krankheitsverlauf ungünstig beeinflussen. Pflegekräfte können dies nur teilweise kompensieren, weil sie in der augenblicklichen Situation Teil dieser besonders fremden Umgebung sind. Auch die Angehörigen leiden enorm, weil sie wissen wie wichtig ihre regelmäßige Anwesenheit als Bezugs- und Vertrauensperson ist. Wir setzen jedoch sehr auf die jetzt zunehmende Impfmöglichkeit für unsere Bevölkerung. Das wird die für unsere Kranken so wichtigen Angehörigenbesuche hoffentlich bald erleichtern können.

Sie werden bald in den Ruhestand gehen, stehen aber der Ökumenischen Hospizinitiative weiter zur Verfügung?

Hösch: Das wird in absehbarer Zeit der Fall sein. Bisher wichtige Themen werden mich weiter begleiten. Und die Hospizarbeit in Krumbach unterstütze ich gerne weiterhin.

