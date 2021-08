Obergessertshausen

Bei Obergessertshausen ist ein neuer Milchviehstall geplant

Auf diesem Areal östlich der Zusam will ein Obergessertshausener Bio-Bauer eine komplett neue Hofstelle errichten. Dort kann er den Milchvieh-Betrieb ohne Anbinde-Haltung praktizieren.

Plus Im Südosten von Obergessertshausen soll ein Neubau für 40 Kühe entstehen. Die Naturschutz-Behörde hat Bedenken. Das sagt der Gemeinderat dazu.

Von Karl Kleiber

Ein heimisches Ehepaar betreibt aktuell seine Hofstelle in der Hauptstraße 36 von Obergessertshausen. Da die Hofnachfolge für die nächste Zeit durch die Tochter gesichert ist, möchte es den Anschluss an die Bio-Bewirtschaftung nicht versäumen und den jetzigen Standort aufgeben. Die Hofstelle soll an eine Betreibergesellschaft für ein Nah-Wärme-Netz verkauft werden.

