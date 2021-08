Noch viele Hürden bis zur Erweiterung von Schuster in Obergessertshausen

Plus Im Aichener Ortsteil Obergessertshausen soll ein Bebauungsplan für eine große Maschinenhalle entstehen. Bei der Anhörung sind viele Einwände und Anregungen der Behörden eingegangen.

Nachdem das landwirtschaftliche Lohnunternehmen Schuster einen von der Gemeinde Aichen geforderten vorhabenbezogenen Bebauungsplan für eine große Maschinenhalle von Architekt Eugen Riedler aus Langenneufnach erarbeiten ließ, ging dieser in die Anhörung. Zurück kamen zahlreiche Änderungswünsche, die Riedler in den Flächennutzungsplan eingearbeitet hatte und jetzt dem Gremium vortrug. Und wie es mit dem Projekt nun weitergeht.