00:34 Uhr

Oberrohr sucht Nachwuchs für die Musiker

Extra wurde ein Logo für die Jugendarbeit der Musikvereinigung Oberrohr neu gestaltet. Es ist in Anlehnung an das Dorfwappen gestaltet und gefällt sogar Bürgermeister Peter Walburger.

Instrumentenkarussell für die Wahl des richtigen Instruments

Die Musikvereinigung Oberrohr will ihre Jugendarbeit intensivieren. Ab September gibt es ein breit gefächertes musikalisches Angebot für kleine und große Kinder.

Die „Musikalische Früherziehung“ für Kinder ab etwa vier Jahren leitet Musikpädagogin Sonia Buchholz. Trommel- und Blockflötengruppen gibt es für Kinder ab fünf Jahren.

Ob die Blockflöte schon alles war, fragen sich viele Kinder später und wollen ein anderes Instrument lernen. Die Musikvereinigung Oberrohr will Kinder mit dem Instrumentenkarussell bei der Wahl unterstützen. Auf sechs verschiedenen Instrumenten können sie sich ausprobieren. Die Kinder erhalten gratis Leihinstrumente und werden einmal pro Woche von den Anleitern Lisa Doll und Thomas Stölzle begleitet. Zusammen mit diesen erfahrenen Musikern und Dirigenten können sich die Kinder an die Querflöte, die Klarinette, die Trompete (oder das Flügelhorn), die Posaune, das Tenorhorn (oder das Bariton) und das Schlagzeug herantasten; und zwar jeweils über einen Zeitraum von fünf Wochen, bis sich das Karussell zum nächsten Instrument dreht. Während dieser Zeit erhalten die Kinder einmal wöchentlich in der Kleingruppe Unterricht und dürfen das Gelernte auch sofort zu Hause ausprobieren. Damit dieses Angebot auch in Zukunft so bestehen kann, sucht die Musikvereinigung noch Sachspenden in Form von gebrauchten und nicht mehr benötigten Instrumenten.

Musikvereinigung Oberrohr hat Leihinstrumente

Wenn dann die Entscheidung für ein Instrument gefallen ist, hält die Musikvereinigung Oberrohr für viele Instrumente und professionelle Ausbilder bereit. Gleichzeitig können sich die Kinder mit etwas Erfahrung und Übung der Jugendkapelle Münsterhausen anschließen. Dort sammeln sie ihre ersten musikalischen Erfahrungen in einer großen Gruppe, bevor sie nach etwa fünf Jahren Ausbildung in die aktive Kapelle wechseln können. Die Teilnahme am Instrumentenkarussell und das Erlernen eines weiterführenden Instruments ist ab einem Alter von acht Jahren empfehlenswert.

Selbstverständlich gilt dieses Angebot nicht nur für Kinder aus Oberrohr, sondern für alle Kinder, die Interesse am Musizieren haben.

Interessierte Eltern und Kinder können sich auf dem Oberrohrer Dorffest (27. und 28. Juli) am Sonntagnachmittag informieren.

Bei der Vereinsrallye können die Kinder die Angebote der örtlichen Vereine beschnuppern und kennenlernen. Am Stand der Musikvereinigung können die Jungs und Mädchen mit Musikwissen glänzen und den Instrumenten erste Töne entlocken. Für die Eltern ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. (zg)

