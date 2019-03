vor 22 Min.

Ökologische Aspekte der Gartengestaltung

Beim Obst- und Gartenbauverein Oberrohr gab es einen interessanten Vortrag und im Vorstand gab es nach Neuwahlen geringfügige Änderungen

Im Vereinslokal Traube konnte der 1. Vorsitzende Josef Jäckle über vielfältige Aktivitäten des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Oberrohr für 2018 bei der Jahreshauptversammlung berichten. Im zeitigen Frühjahr wurden die Streuobstwiesen fachmännisch bearbeitet. Dieser Schnitt und der warme Sommer legten den Grundstein für eine überaus ertragreiche Ernte. Für den Maibaum wurden Kränze und die Girlande gebunden, es wurden Blühflächen im Ort angelegt, das Festzelt auf dem Dorffest ausgeschmückt und am Jahresende der Dorfchristbaum erstellt. Die Mitglieder pflegten die gemeindeeigenen Blumenbeete und Feldkreuze. Information und Geselligkeit wurden durch den Vortrag „ Kiesgarten statt Kieswüste“ von Josef Stocker sowie ein Kräuterspaziergang mit Margit Baumhauer beim Krumbad gelebt. Dieses Mal verwöhnte der Verein die Gäste beim „Kaffee im Grünen“ im Mehrzweckgebäude und beim Ferienprogramm der Gemeinde Ursberg beteiligte sich der Verein unter der Leitung der Jugendbeauftragten ebenfalls. Im abgelaufenen Jahr war die Nachfrage nach der Mosterei, laut Jäckle, der große Renner gewesen. Die Adventsfeier mit der Blumentombola schloss das Geschäftsjahr 2018. Der Vorsitzende bedankte sich bei den Mitgliedern des Vorstands für die Mitarbeit im vergangenen Jahr. Ein besonderer Dank galt der 2. Vorsitzenden Regina Kreye, die den Verein während der Sommermonate leitete. Nach dem umfangreichen Kassenbericht hatte Kassenprüfer Franz Rößner keine Beanstandungen.

Bürgermeister Peter Walburger bedankte sich im Namen der Gemeinde für die geleisteten und gelebten Arbeiten zur Unterstützung der Dorfgemeinschaft. Er ging auch auf die anstehenden Umbauarbeiten der Freizeitflächen beim Mehrzweckgebäude ein.

Walburger bestritt als Wahlmanager die Neuwahlen von der neuen Beisitzerin Neher und Conny Stehno wurde als 2. Kassiererin bestimmt.

Für 2019, so der Vorsitzende Jäckle, stünden wieder viele Aktivitäten an. Es sei unter anderem eine Fahrradtour nach Mindelzell und eine Ausflugsfahrt zur Staudengärtnerei Gaissmayer geplant.

Der erste Vortrag wurde den neugierigen Gästen von der neuen Fachkraft für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Günzburg, Frau Hartmann auf sehr lebendige Weise präsentiert. „Ökologie im Garten“ war dieser überschrieben. Hartmann führte an Hand von aussagekräftigen Bildern die negative Entwicklung der letzten Jahre vor. Der Garten drohe zur leblosen Fläche zu verkommen. Sie zeigte aber auch gangbare Wege auf, wie Naturmaterialien wie Holz und Steine in Verbindung mit den passenden Pflanzen zu artenreichen Strukturen verbunden werden können.

Abschließend wünschte der Vorsitzende allen ein gutes und erntereiches Gartenjahr 2019 und lud gleich alle Anwesenden zum Maibaumbinden am Mittwoch, 24. April sowie zum Kaffee im Grünen ein. (zg)

