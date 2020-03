vor 22 Min.

Ökumene will in den Alltag

der Begegnung Warum Krumbachs Katholiken und Protestanten verstärkt ungewöhnliche Orte ins Programm aufnehmen

Von Hans Bosch

Mit einigen Neuerungen wartet die Ökumenische Woche auf, die heuer unter dem Motto „Bekennen - statt davonrennen“ steht: Einmal wurde sie in die derzeitige Fastenzeit verlegt und die Veranstaltungsfolge auf zwei Wochen erweitert. Zudem soll sie zur „Begegnung im Alltag“ werden, was für die beiden Sprecherinnen des Ökumenischen Arbeitskreises Christine Littmann und Irmtraud Graßl besagt: „Wir gehen raus aus den Kirchen und bekennen den Glauben bewusst im täglichen Umgang mit den Mitmenschen und an ungewöhnlichen Orten“. Im Klartext: Es gibt Vorträge, Gebete und geistliche Impulse in der Kletterhalle, auf dem Marktplatz, im Wald, im Gymnasium und sogar in einem Café in Krumbachs Zentrum. Und wie bisher einen Ausflug, diesmal in die Bezirkshauptstadt Augsburg.

Den Auftakt bildet am kommenden Freitag, 6. März, 19 Uhr, im Haus St. Michael der Weltgebetstag für Frauen, der in diesem Jahr das afrikanische Land Simbabwe zum Inhalt hat. Am Sonntag, 8. März, ist um 9.30 Uhr, für Ein- bis Zwölfjährige Kindergottesdienst im evangelischen Haus der Kinder in der Jochnerstraße. Um 18 Uhr beginnt dann in der Kletterhalle des Alpenvereins am Burgweg die erste Begegnung im Alltag, geleitet von der evangelischen Gemeindereferentin Marion Dinger. In Kooperation mit Lehrern und Schülern des Simpert-Kraemer-Gymnasiums folgt dann in der Schulaula am Montag, 9. März, 19 Uhr, der Liederabend mit Norbert Becker, einem bekannten Verfasser geistlicher Lieder. Am Dienstag, 10. März, sind die Senioren gerufen, und zwar zu einer ökumenischen Andacht um 14 Uhr, im Haus St. Michael und anschließendem unterhaltsamem Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Die Fortsetzung der Öku-Woche folgt am Donnerstag, 12. März, 19.15 Uhr, mit einer Begegnung in der Neuapostolischen Kirche am Hopfenweg. Schon Tradition ist die Kinderbibelnacht für die 3. und 4. Klassen von 16 bis 22 Uhr, im Haus St. Michael, die erneut von der katholischen Gemeindereferentin Regina Weindl und ihrem Team geleitet wird. Hierfür ist allerdings eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Um 19 Uhr beginnt dann im evangelischen Gemeindehaus das beliebte Preisschafkopfen. Der Samstag, 14. März, ist ausgefüllt mit dem Busausflug ab 8.30 Uhr und Zustiegen beim Busbahnhof Rittlen sowie Gasthof Munding mit Ziel Augsburg. Dort gibt es Führungen in der Moritz- und Barfüßerkirche sowie am Nachmittag in der Fuggerei. Die Anmeldungen sollten umgehend im Pfarrbüro St. Michael, Telefon 89750, erfolgen.

Die Gruppe Maybe gestaltet traditionsgemäß musikalisch den ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 15. März, 18 Uhr, in St. Michael. In der Apostelkirche (Burgauer Straße) folgt dann am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, das feierliche Taizé-Gebet, zu dem die Besucher Kerzen in Gläsern mitbringen sollten. Im Café Nimm Platz am Marktplatz ist dann am Mittwoch, 18. März, 14.30 Uhr, erneut eine Begegnung mit Gott im Alltag, dem am Freitag, 20. März, 9.30 Uhr, eine gleichartige Veranstaltung auf dem Marktplatz folgt. Um 19 Uhr wartet eine Fachkraft der Stiftung Bildungszentrum Diözese München/Freising mit einem mobilen Theaterstück über den Glauben auf, das im Pfarrheim Maria Hilf aufgeführt wird. Eintrittskarten sind dafür schon im Voraus im Weltladen erhältlich.

Den Abschluss der ökumenischen Woche bildet am Sonntag, 22. März, eine Begegnung im „Wald-Klassenzimmer“ unweit des Erlebnispfades nordöstlich des Krumbads. Die Teilnehmer treffen sich auf dem östlichen Krumbad-Parkplatz.

