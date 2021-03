vor 1 Min.

Öl auf Herd vergessen: 78-Jähriger verursacht Brand in Krumbach

Ein Küchenbrand hat am Dienstag für einen Einsatz der Krumbacher Feuerwehr gesorgt. Auf einem Herd war Öl in Brand geraten, der 78-jährige Verursacher löschte noch selbst.

Ein 78-jähriger Mann hat am Dienstag in Krumbach einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 9.35 Uhr erhitzte der Mann laut Polizei auf dem Herd in der Küche Öl und vergaß, dieses zu beaufsichtigen. Durch die hohe Temperatur geriet das Öl in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Der Geschädigte versuchte noch, selbst das Feuer zu löschen, was ihm auch größtenteils gelang. Schließlich mussten er und eine weitere Person das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung jedoch verlassen.

Die Feuerwehr Krumbach war mit Nachlöscharbeiten und der Durchlüftung des Gebäudes im Einsatz. Der 78-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt, kam aber zur Untersuchung ins Klinikum Krumbach, um eine Rauchgasvergiftung ausschließen zu können. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

