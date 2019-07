vor 2 Min.

Offene Gartentür: Paradiese in Thannhausen und Wiesenbach

In zwei sehr unterschiedlichen Gärten im Landkreis Günzburg konnten sich Besucher Anregungen holen für das eigene kleine Grün. Was es alles zu sehen gab.

Von Brigitte Scholz

Ein bezaubernder Garten in Unterwiesenbach und und ein Gartenparadies in Thannhausen luden bei sommerlicher Hitze zum Verweilen, Staunen und Anregungen holen ein. Beim Tag der Offenen Gartentür konnten die vielen Besucher zwei sehr unterschiedliche Gärten bewundern.

Der Garten von Sabrina Übelhör und ihrem Mann Benedikt in Unterwiesenbach ist ein liebevoll verwirklichter Traum. Details wohin man blickt, die einen Lächeln, nachdenken und sich freuen lassen.

Vor sechs Jahren zogen die beiden in dieses alte, selbst renovierte Haus ein und damit wuchs ihr Garten. Die Trittstufen der alten Treppe führen den Weg durchs kleine Paradies. Nach und nach wurden Räume zum Spielen, Ausruhen und Toben geschaffen. Die selbst gezogenen Buchsbäumchen grenzen ab, gestalten und schaffen immer neue Blickwinkel.

Eine ummauerte Holzterrasse lädt zum Grillen und Essen ein

Sabrina Übelhör ist selbständige Tagesmutter, so wurde der Garten auch kindgerecht angelegt. Ganz bezaubernd und liebevoll bis ins Detail hergerichtet ist die Kinderfreiluftküche unterm Nussbaum. Austoben können sich die Kleinen auf dem Trampolin und im Sandkasten unter den alten Obstbäumen. Die schöne, mit alten Ziegelsteinen ummauerte Holzterrasse lädt zum Grillen und Essen ein. Beim Rundgang ums Haus fallen immer wieder besondere Details auf. Da sind Sinnsprüche und Witziges wie das „Blumenbett“, ein eisernes Bettgestell, das nun umfunktioniert wurde. Ein anderes wird zur niedlichen Sitzgelegenheit für die Kinder. Immer wieder fällt auf, dass alte Dinge neue Funktionen erhalten, wie der alte Küchenherd, in dessen Backofen nun Sukkulenten wachsen. Licht und Schatten wechseln, blühende Pflanzen setzen Akzente. Beim Rundgang um dieses freundliche Haus haben Besucher stetig das Gefühl: hier ist man herzlich willkommen und man wird auf vielfältige Weise mit kleinen Aufmerksamkeiten begrüßt.

Auf 2000 Quadratmetern ist Platz für Vögel und Insekten aller Art

Elsbeth Landherr und Kurt Armbruster in Thannhausen gestalteten in vielen Jahren einen außergewöhnlich schönen naturnahen Hanggarten. Bereits beim Betreten begleiten einen Frauenmantel und Rosen die Stufen hinauf, bis zum plätschernden Brunnen. Man betritt eine Welt abseits von Lärm und Hektik. Viel Grün, Blumen, Büsche, Bäume, immer wieder kleine Durchgänge für neue, überraschende Blickwinkel; dazu Schattenplätze, die sich verteilen und zum Ausruhen einladen. „Die brauchen wir mittlerweile schon mal während der Arbeit“, meint Elsbeth Landherr. Auf 2000 Quadratmetern ist Platz für Vögel und Insekten aller Art, ein Bienenvolk ist hier zuhause und ein Dachs gräbt schon mal Löcher in die Wiese. Durch diese führen Pfade zwischen den Obstbäumen hindurch, die Kinderstuben für die Vögel. Von hier aus blickt man hinunter auf den glasklaren Schwimmteich mit der großzügigen Holzterrasse. Hier ist die Ansammlung mediterraner Kübelpflanzen geradezu umwerfend: der alte, knorrige Olivenbaum steht in voller Blüte, ein großer Zitronenbaum trägt reichlich Früchte, der Duft von Zitrusblüten erfüllt die Luft. Hier und da noch eine Palme – und das Urlaubsgefühl ist perfekt. Aber auch für die Küche gedeiht in diesem Garten einiges: Prächtige Tomaten- und Gurkenpflanzen stehen an der Hauswand, weiter oben ist ein Gemüse- und Kräuterbeet. Der Blick auf die Obstbäume verspricht eine gute Ernte. Auf die Frage, wieviel Arbeit so ein Garten macht, meint Kurt Armbruster: „Ein Garten will jeden Tag seinen Herrn sehen.“

Dass Elsbeth Landherr und Kurt Armbruster auch eine Liebe zur Kunst haben, erschließt sich beim Anblick der kleinen Kunstwerke zwischen den Pflanzen, die die Schönheit der Natur ergänzen. Man verlässt diesen Garten mit dem Gefühl, ein Juwel gesehen zu haben.

