Ortsumfahrung Münsterhausen geht in die nächste Phase

Plus An der Ortsumfahrung von Münsterhausen wird seit mehr als einem Jahr gearbeitet. Der Bau des Kreisverkehrs liegt gut im Zeitplan. Wann alles fertig sein könnte.

Nach dem Spatenstich am 29. März 2019 wird nun seit mehr als einem Jahr an der Realisierung der Ortsumfahrung Münsterhausen gearbeitet. Inzwischen sind Brückenbauwerke fertiggestellt oder noch im Bau und größere Abschnitte des Straßenverlaufs mit einer Teerdecke versehen, sodass die Baufahrzeuge ungehindert benötigtes Material an die Baustellen transportieren können, ohne die örtlichen Straßen oder Feldwege zu tangieren.

Den Planungen zufolge ist zum Anschluss an die Staatsstraße 2025 am südlichen Ortende ein Kreisverkehr vorgesehen, für den am 6. April die Bauphase begann. In der relativ kurzen Zeit sind die erforderlichen Erdarbeiten bewältigt und die Konturen des Bauwerks deutlich zu erkennen.

Kreisverkehr soll bis zum 8. Mai fertig sein

Nach Auskunft des zuständigen Planungsbüros, Thielemann & Friderich, Dinkelscherben, liegen die Arbeiten so gut im Zeitplan, dass die angepeilte Fertigstellung des Kreisverkehrs zum 8. Mai realisiert werden kann. Gegenwärtig ist die westliche Aufschüttung fertig und die östliche Aufschüttung in Bearbeitung. Der Kreisverkehr hat nach Fertigstellung einen Durchmesser von 40 Meter, die Fahrbahn eine Breite von sieben Meter, was dem Standardmaß entspricht. Aus Gründen der Sicherheit wird bei Nacht auf eine gute Ausleuchtung in Form eines mittigen Lichtmastes mit vier Leuchtkörpern, sowie weiteren Lichtmasten an der Straßenzuführung zum Kreisverkehr Wert gelegt.

Die notwendigen Kabelverlegungen werden hierzu in diesem Bauabschnitt vorgenommen. Um die Bauarbeiten störungsfrei durchführen zu können, besteht ab dem einige hundert Metern südlich gelegenen Kreisverkehrs an der B 300 eine Vollsperrung der Staatsstraße, sodass die Marktgemeinde von Süden her für alle Fahrzeuge nicht erreichbar und somit auch eine Ortsdurchfahrt von Norden her nicht möglich ist. Abgesehen vom örtlichen Verkehr bedeutet die Sperrung für die Anlieger der Ortsdurchfahrt eine spürbare Entlastung und einen angenehmen „Vorgeschmack“ auf das Verkehrsgeschehen nach Fertigstellung der Ortsumfahrung, denn immerhin wird eine Entlastung des Durchgangsverkehrs von 70 Prozent prognostiziert.

In Anbetracht des zügigen Baufortschritts könnte das durchaus Ende 2021 oder Anfang 2022 Wirklichkeit werden. (wgl)