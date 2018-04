vor 26 Min.

Osterlaufen und eine Sonderportion gegrillter Fisch

In ihrem Predigten erklären heimische Geistliche die besondere Botschaft des Osterfestes auf eine einfallsreiche Weise.

Von Peter Bauer

Ostern als eine starke Botschaft der Hoffnung und gegen die Gleichgültigkeit: Heimische Geistliche thematisierten in ihren Predigten diese besondere Botschaft auf eine vielfältige und einfallsreiche Weise. Unter anderem gab es Interessantes über den alten Brauch des Osterlaufens zu erfahren. Und eine „Sonderportion gegrillter Fisch“ kann offensichtlich Erstaunliches bewirken.

„Wir erleben so viele Niederlagen: Leid, Krankheiten, Enttäuschungen und schließlich den Tod“, erklärte der Maria Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart in seiner Predigt. Aber mit dem auferstandenen Christus seien wir immer auf der Seite des Siegers, sogar beim Sterben. Der Wallfahrtsdirektor zitierte aus dem Abschiedsbrief einer sterbenden Mutter, deren Glaubenszeugnis ihrem Sohn ein Leben lang Kraft gab. Zum Schluss sagte der Wallfahrtsdirektor: „Als wir auf die Welt kamen, weinten wir und alle um uns lächelten! Leben wir so, dass es bei unserem Sterben umgekehrt ist: Alle weinen und wir lächeln!“

„Kleider machen Leute“ Von diesem Sprichwort ging Prodekan Klaus Bucher in der Osterpredigt in der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal aus. Das eigentliche Kleid des Christen sei das Taufkleid. Auch wenn die meisten als Säuglinge getauft worden seien: „Unser inneres Taufkleid sollten wir nie ablegen. Denn es ist zugleich unser Hochzeitskleid für das himmlische Hochzeitsmahl. Und dorthin zu kommen, ist das Ziel und der Sinn von Ostern.“ Ostern sei eine gute Gelegenheit, die alten Klamotten einer gewissen Lauheit und Gleichgültigkeit auszuziehen und wie bei der Taufe „Christus anzuziehen“. Bucher weiter: „Unser Umgangston in der Familie, das Miteinander am Arbeitsplatz, unser Einsatz für die Notleidenden, das Eintreten für den Glauben und die Kirche, das Gebetsleben und die Freundschaft mit dem Herrn brauchen immer wieder ein neues Outfit.“

Pfarrer Josef Baur (St. Michael, Krumbach) ging in seiner Predigt unter anderem auf die Symbole der Osternacht ein. Im Mittelalter sei die Symbolik noch reicher gewesen. Es habe auch den Brauch des Osterlaufens gegeben: Leute, die in Eilmärschen durch die Straßen, schellenschwingend und hallelujasingend zogen. „So hat man schon im Mittelalter gegen den Tod und für das Leben demonstriert“, betonte Pfarrer Baur. Und „vielleicht ist das ja auch ein Symbol, das uns die Augen öffnen kann. Ein Symbol für das, was Ostern bedeutet: Ostern macht Beine. Ostern setze Menschen in Bewegung. Ohne die Frauen und die Jünger, die mit der Osterbotschaft losgegangen sind, gäbe es heute keine Christen, keine Gemeinden, keine Kirche. Baur: „Wären wir Christen doch alle Ostermarschierer! Leute, die für ein erfülltes, gutes und wahres Leben auf die Straße gehen.“

Prälat Ludwig Gschwind (Balzhausen/Mindelzell) betonte: „Wir können uns in dieser Welt noch sehr plagen, das Paradies werden wir aus eigener Kraft nicht schaffen.“ Habe nicht der Fortschrittsglaube der Mediziner und Ingenieure in jüngster Zeit erheblich gelitten? Es sei nicht alles machbar und manches Machbare habe einen hohen Preis, erklärte Gschwind. Das Leid lasse sich nicht aus der Welt entfernen und der Tod lasse sich auf die Dauer nicht verhindern. Die Auferstehung Jesu gebe dem Menschen die Antwort auf die Frage nach dem Sinn seines Daseins, nach dem Sinn von Leiden und Sterben. Der Tod, das Grab seien nicht Endstation. Gott habe mit dem Menschen mehr vor. Er wolle nicht den Tod des Menschen, sondern, dass er lebe, dass er ewig lebe. Die Osterfreude könne sich deshalb nicht auf einen Tag beschränken Die Osterfreude höre an der Kirchentüre nicht auf, sie wolle in die Welt hineingetragen werden.

Unter dem Motto „Gerupftes Huhn – gegrillter Fisch – Petrus“ versammelte sich die Krumbacher evangelische Gemeinde unter anderem am Ostermorgen um 5.30 Uhr in der Stille um ein Osterfeuer vor dem Gemeindehaus. Aus der Menge heraus wurde die biblische Verleumdungsszene der Jüngerfigur Petrus von Jugendlichen nachinszeniert. Ein moderner Petrus konfrontierte die Besucher mit Versagensszenen der Gegenwart aus Gesellschaft und Politik. Der Kirchenvorsteher Michael Launhardt vertiefte das Versagensempfinden des Petrus und die Erzählung der Annahme durch den auferstandenen Jesus bei einer Fischmahlzeit am Feuer.

Pfarrer Ritter vertiefte im erhellten Osterlichtraum mit einem geistlichen Andachtsimpuls. In Lebenssituationen, in denen wir uns in innerer Verzweiflung verlassen wie ein „gerupftes Huhn“ vorkämen, würde ein Christ mit einer Sonderportion „gegrillten Fisches“ als persönliche Stärkung durch die Nähe des Auferstandenen rechnen dürfen. Im Anschluss an eine Tauferinnerung, bei der die Teilnehmer nach altem Osterbrauch ihre Augen mit Osterwasser aus dem Taufstein benetzen durften, rundete eine Erwachsenentaufe die Feier des Ostermorgens ab.

