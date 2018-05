11.05.2018

Otto Bader ist 60

Neuburgs 2. Bürgermeister ist seit 1996 im Rat

Am „Vatertag“ feierte Otto Bader aus Naichen seinen 60. Geburtstag. Der frisch gebackene „60er“ gehört seit 1996 dem Neuburger Marktrat an und ist bereits in der zweiten Periode stellvertretender Bürgermeister. Als Landwirt vertritt er in der Kommunalpolitik naturgemäß mit Nachdruck den bäuerlichen Berufsstand. Dominant in der Erscheinung hat er jedoch stets für alle Bürger ein „offenes Ohr“. Bader scheut es zudem nicht, im Neuburger Ratsgremium, wenn erforderlich, immer flankiert von einem Augenzwinkern, klare Worte auszusprechen. Seine jahrelange Erfahrung kommt ihm dabei zugute. Das Wohl seiner Heimat liegt ihm stets am Herzen. Wer sich mit ihm über Kommunalpolitik unterhält, spürt Leidenschaft, Beharrlichkeit und Engagement. Otto Bader ist ein Macher, dessen Wort gilt. Mit Freude und Stolz blickt er auf seinen landwirtschaftlichen Hof und seine Familie. Der dreifache Vater konnte sich zuletzt – gesundheitlich etwas angegriffen – auf seine Frau, die beiden Söhne und seine Tochter verlassen. Ehrenamtlich ist Bader zudem Mitglied im Wasserzweckverband der Kammeltalgruppe sowie seit fünf Jahren Vorsitzender der Fischerfreunde Ettenbeuren. Viele Jahre engagierte er sich auch beim Geflügelzuchtverein Neuburg. (dje)

