06:00 Uhr

Paketdienstfahrer überholt riskant und baut Unfall

Der Unfallverursacher hatte es offenbar sehr eilig. Jetzt hat er ein Ermittlungsverfahren am Hals.

Einen Unfall verursacht hat ein Paketdienstfahrer am Dienstag im Nachbarlandkreis Augsburg auf der Strecke zwischen den Orten Dinkelscherben und Uttenhofen.

Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, fuhr um 8.40 Uhr ein 37-jähriger Paketfahrer mit seinem Renault auf der Staatsstraße 2027 von Dinkelscherben in Richtung Ziemetshausen. Zwischen Oberschöneberg und Uttenhofen überholte der Mann Polizeiangaben zufolge trotz unübersichtlicher Strecke ein vorausfahrendes Lkw-Gespann. Ein zur gleichen Zeit entgegenkommender 60 Jahre alter Kia-Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß gerade noch durch eine Vollbremsung und das Ausweichen nach rechts auf das Bankett vermeiden. Deshalb sei glücklicherweise niemand verletzt worden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Es ist bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden von 1500 Euro verursacht worden. Gegen den unfallverursachenden 37-Jährigen wird nun von der Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (adö)

