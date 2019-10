vor 52 Min.

„Panama“ in Mindelzell

Das Münchner Theater für Kinder hat das Publikum mit passenden Bühnenbildern, originellen Kostümen, Schminkmasken und professioneller Schauspielkunst in die Welt von Janosch versetzt.

Ein besonderes Erlebnis für Kinder im Mindelzeller Amphitheater von Engelbert Schmid.

Wenn Schauspieler erleben, dass die Kinder Teil der Vorstellung werden, dass sie vehement mitmachen, wenn die absichtlichen Versprecher lautstark korrigieren und sogar dem Fuchs sagen wollen, wo die Gans ist, dann wissen sie, dass sie alles richtig gemacht haben, dass sie die Kinder in die Welt des Theaterstückes versetzt haben. Bär und Tiger demonstrieren eine Lebensgemeinschaft voller guter Laune. Und wenn mal eine Seite eingeschnappt ist, dann finden sie sofort einen lustigen Weg aus der Krise und feiern dies mit einem Tanz. Der gutmütige starke Bär und der immer begeisterungsfähige Tiger wollen nach Panama, dem Land ihrer Träume, wo alles nach Bananen riecht und alles viel größer ist.

Bei dieser Suche lernen sie Tiere kennen, die sie sonst nie getroffen hätten: Die Maus – „was wissen Mäuse schon von Panama“ – die Kuh, die auch nicht weiß, wo „Panamuh“ ist, den Fuchs, der nur an einer Gans interessiert ist, aber in dieser Inszenierung zu tölpelhaft ist, sodass es keine tote Gans gibt, die gastfreundlichen Nachbarn Hase und Igel, die zu bleibenden Freunden werden und schließlich die Krähe, die dem kleinen Bär und dem kleinen Tiger die Augen öffnet, wie schön es doch im eigenen Land ist.

Das voll besetzte Amphitheater von Engelbert Schmid in Mindelzell zeigte sich vor Kurzem als perfekter Ort für solche Vorstellungen. Die Tiere auf der Bühne waren auch ohne Verstärkung gut zu verstehen, und nach der Pause – bei reduzierter Stärke der Begleitmusik – hatten auch die freudigen Liedeinlagen die richtige Balance zwischen Live-Gesang und Begleitmusik von Band.

Hinter solchen Vorstellungen, die in allen Bereichen stimmen, steckt immer ein Team, bei dem die Zahnräder ineinandergreifen.

Michael Tasche ist der künstlerische Leiter des Münchner Theaters für Kinder, im Amphitheater schon bestens bekannt als Regisseur der Riesenerfolge „Italia con amore“, „Susi oder so, Kaiserin von Österreich“ und „Robin Hut“. Michael Tasche lässt es sich nicht nehmen, durch seine persönliche Anwesenheit für den reibungslosen Ablauf des Bühnenaufbaus und der technischen Begleitumstände zu sorgen. Die Regie dieser Version von „Oh wie schön ist Panama“ stammt von der früheren künstlerischen Leiterin des Theaters, Marianne Terplan, die in persönlichem Kontakt zu Janosch steht. Janosch selbst hat Terplans Versionen seiner Stücke mehrmals gesehen und ist begeistert davon.

So begeistert, dass er beim kürzlichen Verkauf der Rechte an all seinen Werken die drei Versionen von Marianne Terplan „Oh wie schön ist Panama“, „Post für den Tiger“ und „Komm, wir finden einen Schatz“ ausklammerte, um die Rechte darüber beim Münchner Theater für Kinder zu belassen.

Vier professionelle Schauspieler

Die vier professionellen Schauspieler auf der Bühne sind ein offensichtlich eingespieltes Team mit feinem Gefühl für die Reaktionen der Kinder, Halinda Lander (Der kleine Bär), Melanie Eichner (Der kleine Tiger), Eva-Maria Piringer (Die Gans, Die Kuh, Die Maus, Der Igel) und Thomas Trüschler (Der Fuchs, Der Hase, Die Krähe).

Auch die erwachsenen Begleitpersonen hatten ihren Spaß, gleichermaßen an der Freude der Kinder sowie auch am intelligenten Humor der Münchner Schauspieler. Lange wirken die Eindrücke nach, und wer das Glück hatte, dies alles mitzuerleben, wird wohl bei vom Gastgeber Engelbert Schmid spontan angekündigten Folgevorstellungen mit ähnlich genialen Geschichten für Kinder gerne wiederkommen. (zg)

