„Pandemie des Unglaubens“

Wallfahrtsdirektor Reichart zur Corona-Krise

Die nicht enden wollende Corona-Krise war in den vergangenen Tagen in zahleichen Gottesdiensten das zentrale Thema. Unter anderem griff auch der Maria Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart dieses Thema in seiner Osterpredigt auf. Die Corona-Krise decke den tiefsten Grund der Kirchenkrise auf, betont er.

Der evangelische Leiter eines Missionswerkes Lutz Scheufler habe es auf den Punkt gebracht: „Wo das Glaubensbekenntnis ,Hauptsache gesund‘ christliche Gemeinden erobert hat und der Tod zum persönlichen Weltuntergang geworden ist, können die Kirchentüren auf Dauer geschlossen bleiben. Ohne Jenseits-Hoffnung verschwindet die Christenheit in diesseitiger Bedeutungslosigkeit.“

Umfragen würden zeigen, dass die meisten Christen nicht mehr ans ewige Leben glauben. „Wir drohen alle mehr und mehr von einer viel gefährlicheren Pandemie angesteckt zu werden – vom Unglauben, der sich wie eine Giftwolke über unsere Gesellschaft legt.“

Nicht „Homo-Ehe“, Zölibat oder Frauenweihe seien die wichtigsten Themen, die uns beschäftigen müssten, sondern: Wie kommen wir in den Himmel? Nicht das Vergängliche sei das Wichtigste, sondern das Unvergängliche, so Reichart.

„Wir müssen fest aufpassen, dass wir nicht auch vom Unglauben angesteckt werden: Darum täglich beten, jeden Sonn-und Feiertag in die Heilige Messe gehen, wenigstens einmal im Jahr beichten, Bibel, Katechismus und christliche Literatur lesen“. (zg)