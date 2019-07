vor 50 Min.

Parken am Hochwasserschutz wird verboten

Deisenhauser Gremium will Bauwerk nicht gefährden

Von Emil Neuhäusler

Der Hochwasserschutz entlang der Günz innerhalb des Ortsbereichs von Deisenhausen wurde im letzten Jahr fertiggestellt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung der Günztalgemeinde wurde mit dem Beschluss, entlang des Hochwasserschutzdeiches ein einseitiges Halteverbot auszuweisen, Sorge getragen, dass nicht durch das mögliche Wegbrechen eines Bausteins das Gesamtkonzept des Hochwasserschutzes leidet.

Im Zuge des Baus des innerörtlichen Hochwasserschutzes wurde entlang des Deiches, zur Fassung und Ableitung der Hinterlandentwässerung ein Stauraumkanal errichtet, erläuterte Bürgermeister Norbert Weiß. Die Oberfläche dieses Staudammkanals wurde dabei als leichte Mulde ausgebildet, damit das Niederschlagswasser den jeweiligen Schächten zugeführt werden kann. Um ein Überfahren durch parkende Fahrzeuge zu unterbinden, wurde dieser Bereich mit Leitpfosten zur Straße hin begrenzt. Inzwischen wurde die Mehrheit dieser Begrenzungspfähle von Unbekannten herausgezogen oder umgefahren. Infolgedessen nimmt das Parken in dieser Zone immer mehr zu.

Auch ein neues Abgrenzen dieses Bereichs mit größeren Steinen allein ist nicht erfolgversprechend. Nichts halte offenbar Kraftfahrer davon ab, ihre Fahrzeuge auf diesem Streifen abzustellen. Um dieses Parken, durch das der Untergrund so verdichtet wird, dass das Wasser nicht mehr versickern kann, zu unterbinden, folgte der Gemeinderat mit drei Gegenstimmen der Empfehlung vom Bürgermeister Weiß, ein einseitiges Halteverbot anzubringen und die immer wieder fehlenden Begrenzungspfähle durch größere Steine zu ersetzen.

Abstriche machen muss der Antragsteller einer Bauvoranfrage. Dieser beabsichtigte, seinen Garten altersgerecht anzulegen und die sonst übliche Pflanzung einer Sichtschutzhecke durch einen hohen blickdichten Zaun zu ersetzen. Er plante, entlang der Nord- und Ostgrenze seines Grundstücks einen 1,80 Meter hohen Stabgitterzaun und entlang der südlichen Grenze einen 1,80 bis 2,20 Meter hohen Sichtschutzzaun aus WPC-Planken zu errichten. Problem ist, dass das beantragte Vorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes liegt, der lediglich eine Einfriedung mit maximal 1,3 Metern Höhe einschließlich eines Betonsockels zulässt. Mit dem Stabgitterzaun kann der Gemeinderat leben, da dieser von Sträuchern der angrenzenden Grundstücke größtenteils verdeckt wird, aber nicht mit dem Sichtschutzzaun, der voll im Blickfeld liegen werde. Hier folgte der Gemeinderat dem Kompromiss, den Bürgermeister Weiß im Vorfeld bereits mit dem Antragsteller ausgehandelt hatte. Der Zaun soll mindestens drei Mal mit einer natürlichen Begrünung, jeweils mindestens 1,80 Meter lang, unterbrochen werden, damit eine aufgelockerte Einfriedung entsteht. Der westliche Teil der südlichen Grundstücksgrenze ist mit standorttypischen Pflanzen zu begrünen.

Keine Notwendigkeit sieht der Gemeinderat für die Errichtung einer Ladestation für E-Bikes am Deisenhausener Dorfplatz. „Was macht jemand in Deisenhausen während der dreistündigen Aufladephase?“, wurde gefragt.

Positiv beschieden, wenn auch mit zwei Gegenstimmen, wurde jedoch der Vorschlag von Bürgermeister Weiß, den aus Krumbach stammenden Kammerjäger Richard Kastner für eine Pauschale von 1250 Euro plus Mehrwertsteuer mit der Rattenbekämpfung im Bereich der Gemeinde zu beauftragen. Bisher wurde in Deisenhausen Rattengift beim Gemeindearbeiter bevorratet und bei Bedarf an Bürger abgegeben. Durch Änderungen in der Gesetzgebung wäre das nur noch an Personen mit Sachkundenachweis möglich.

Auf Antrag von Gemeinderat Martin Konrad beschloss der Gemeinderat abschließend einstimmig, im Frühsommer 2020 die Fahrbahnmarkierungen im Bereich der Ortsverbindungsstraße Unterbleichen – Oberbleichen – Deisenhausen zu erneuern.

