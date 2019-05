19.05.2019

Partie in Breitenthal nach fünf Platzverweisen abgebrochen

Fünf Platzverweise gab es zwischen Breitenthal gegen Türkiyemspor Krumbach. Für beide Teams ging es noch um die Chance auf den Aufstieg. Was genau passiert ist.

Von Alexander Sing

Es ging um viel in diesem letzten Saisonspiel zwischen der DJK Breitenthal und Türkiyemspor Krumbach. Beide Teams hatten noch die Chance auf Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation zur Kreisklasse, sollte der SV Scheppach patzen. Da können die Nerven schon mal blank liegen. Denn das Spiel in der A-Klasse West 1 endete mit einem Abbruch durch den Schiedsrichter.

Es lief die 87. Spielminute, die Gäste aus Krumbach lagen 1:3 hinten und hatten durch eine Rote Karte (31.) und einmal Gelb-rot (82.) schon zwei Spieler verloren. Da ließ sich laut Augenzeugen ein Türki-yemspor-Spieler zu einem Frustfoul hinreißen und grätschte einen Breitenthaler von hinten um. Folgerichtig zückte Schiedsrichter Ulrich Reiner (Bissingen) erneut die Rote Karte. Anschließend redeten mehrere Krumbacher Spieler auf den Referee ein, es fielen wohl deftige, womöglich auch beleidigende Worte. Anders lassen sich die Rote und die zweite Gelbe Karte für zwei weitere Gästespieler nicht erklären. Der schriftliche Bericht des Schiedsrichters liegt noch nicht vor.

Schiedsrichter bricht Partie mit Verweis auf die Spielordnung ab

Da Türkiyemspor nun nur noch sechs Spieler auf dem Feld hatte, brach der Unparteiische das Spiel ab, so wie es die Spielordnung des Bayerischen Fußballverbands in solchen Fällen vorsieht. Laut dem Breitenthaler Vereinschef Franz Keller mussten DJK-Ordner anschließend den Schiedsrichter in die Kabine begleiten, da er immer noch von Gästespielern bestürmt wurde. Aus den Reihen der Zuschauer habe es aber keinen Ärger gegeben.

Besonders pikant an dem Vorfall: Schon das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften musste abgebrochen werden, weil ein Breitenthaler Spieler und ein Türkiyemspor-Ordner aneinander geraten waren und die DJK daraufhin das Weiterspielen verweigerte. Das Spiel wurde schließlich vom Kreissportgericht mit 2:0 für Krumbach gewertet. Dieses Mal dürfte es umgekehrt sein. Gewonnen ist dadurch für Breitenthal aber nichts. Denn Scheppach gewann das Parallelspiel und verteidigte damit den zweiten Platz.

