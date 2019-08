vor 19 Min.

Partytage in der Region

„Kult um 8“ und „Sommer Sensation“

Es war ein richtiges „Partywochenende“ im Landkreis. Finale bei „Live am Marktplatz“ in Krumbach (wir berichteten), dazu ein hochkarätiges Programm bei „Kult um 8“ in Thannhausen mit dem Auftritt der Türkheimer Band „Dr. Karananga“ und in Aletshausen die große Party „Sommer Sensation“. Auch für unsere „Nachtschwärmer“-Fotografen Elisabeth Schmid und Christoph Sauter wurde das Wochenende zu einem besonderen Erlebnis. Entstanden sind insgesamt drei Bildergalerien zu „Live am Marktplatz“, „Kult um 8“ und zur Party „Sommer Sensation“. (pb)

Die Fotos unserer „Nachtschwärmer“ gibt es online unter www.mittelschwaebische-nachrichten.de

Themen Folgen