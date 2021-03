10:20 Uhr

Partytreffen in Niederraunau trotz Corona-Regeln

Partyvolk rief in Niederraunau die Polizei auf den Plan.

Die Polizei musste am Sonntag kurz nach Mitternacht in den Krumbacher Stadtteil Niederraunau ausrücken um Partyvolk zu belehren. Was genau passiert ist.

Am Sonntagfrüh, eine halbe Stunde nach Mitternacht, ist der Polizei Krumbach eine Gruppe lärmender Männer in der Allgäuer Straße in Niederraunau mitgeteilt worden. Der Lärm war selbst von der Polizei noch durch das Telefon zu hören. Bei Eintreffen einer Polizeistreife standen etwa zehn Männer im Kreis zusammen und tranken Bier, heißt es im Polizeibericht. Einige flüchteten, als sie das Polizeiauto sahen. Gegen sechs Männer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet. (adö)