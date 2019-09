23.09.2019

Patrozinium mit Orgelsegnung

Festgottesdienst zum Abschluss der Orgelrenovierung

Endlich ist es geschafft und die Pfarrgemeinde St. Michael kann nach einer längeren Phase den Abschluss der Renovierung ihrer 50 Register starken Orgel feiern. Zu diesem besonderen Ereignis werden die beiden Kirchenchöre aus Krumbach und Niederraunau, das Kirchenorchester und die Solisten Susanne Rieger (Sopran), Sabine Fackler (Alt), Michael Schweiger (Tenor) und Michael Stark (Bass) unter der Leitung von Kirchenmusiker Michael Dolp am Sonntag, 29. September um 10.15 Uhr die „Krönungsmesse“ von W. A. Mozart in der Stadtpfarrkirche St. Michael zur Aufführung bringen.

Ursprünglich hätte das Instrument im September 2016 fertiggestellt werden sollen. Jedoch wurden, sehr zum Leidwesen der Pfarrgemeinde und auch des Orgelbauers, immense Schäden am Dachstuhl der Kirche entdeckt, welche umgehend behoben werden mussten. Orgelbauer Hermann Weber aus Leutkirch war gezwungen, alle Arbeiten einzustellen, da der Kirchenraum aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde und somit keine Möglichkeit bestand, an der Orgel weiterzuarbeiten. Zwischenzeitlich widmete sich Hermann Weber einem anderen Großprojekt: einem Orgelneubau für die evangelische Kreuzkirche in Tokio (Japan). Nach dessen Abschluss konnte er sich nun wieder in Krumbach ans Werk machen. Für das Einweihungskonzert der Orgel am 27. Oktober um 16 Uhr wurde der international gefragte Konzertorganist Prof. Karl Maureen (München) gewonnen. (pm)

Themen folgen