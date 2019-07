16:55 Uhr

Paul Walschburger kämpft trotz Verletzung für den Traum von Berlin

Der Krumbacher Dreispringer Paul Walschburger will trotz Verletzung bei den Deutschen Meisterschaften starten. Turnerin Janine Berger hofft auf eine Medaille.

Von Alexander Sing

Am kommenden Wochenende finden in Berlin „Die Finals 2019“ statt. Dahinter verbirgt sich ein Mammutereignis: In zehn Sportarten werden zeitgleich die Deutschen Meisterschaften ausgerichtet. Am 3. und 4. August messen sich in der Hauptstadt Deutschlands beste Sportler in Bahnrad, Bogensport, Boxen, Kanu, Modernem Fünfkampf, Schwimmen, Trial, Triathlon, Turnen und Leichtathletik. In den letzteren beiden Disziplinen hat auch der Landkreis Günzburg Medaillenhoffnungen: Der Krumbacher Paul Walschburger ist im Dreisprung gemeldet, Turnerin Janine Berger aus Bubesheim für die Einzelwettkämpfe an Barren und Sprung.

Für den amtierenden deutschen U 23-Meister Walschburger steht sein Einsatz in Berlin aber derzeit in den Sternen. Wie der 21-Jährige gegenüber unserer Redaktion bestätigte, hat er sich am Montag im Training eine schwere Knöchelverletzung zugezogen. „Ich bin auf dem Absprungbalken weggerutscht und habe mir den Knöchel verdreht. Das Außenband ist angerissen.“ Als er unter Schmerzen im Sand lag, so Walschburger, habe er gedacht, die Saison sei damit gelaufen.

Walschburger will bis Sonntag unbedingt fit werden

Dann sahen sich Ärzte die Verletzung an. „Es ist schon einiges kaputt. Aber grundsätzlich kann nicht noch mehr kaputt gehen, wenn ich springe.“ Aktuell versucht der 21-Jährige alles, um rechtzeitig bis zum Sonntagnachmittag fit zu werden. Dann steht das Duell der Dreispringer im Berliner Olympiastadion an. „Ich bin sogar bei meiner Physiotherapeutin eingezogen, damit sie mich quasi rund um die Uhr behandeln kann“, erzählt der Krumbacher.

Das Laufen ohne Krücken sei schon wieder möglich, nun gelte es, die Schwellung am Knöchel loszuwerden. Auf die Frage, ob er dann überhaupt sein volles Potenzial ausschöpfen könne, antwortet der Leichtathlet: „Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich hatte so was noch nie. Es wird auf jeden Fall weh tun. Das ist ein großer Test von mentaler Stärke.“ Für seinen Traum, im Olympiastadion aufzulaufen, ist der Krumbacher, der für die LG Stadtwerke München springt, aber bereit, einiges auf sich zu nehmen. Die Entscheidung über den Antritt werde kurzfristig am Sonntag fallen. „Es wäre schon ärgerlich, wenn ich so kurz vor diesem Highlight die Saison abbrechen müsste.“

Janine Berger hofft auf eine Medaille in Berlin

Walschburgers Verzweiflung über die Verletzung - es ist ein Gefühl, das Janine Berger nur allzu gut kennt. Die Turnerin aus Bubesheim hatte in ihrer Karriere schon mit zahlreichen Rückschlägen zu kämpfen, wurde mehrfach am Knie operiert. Doch aktuell läuft es wieder bei der 23-Jährigen. Nach einem guten Auftritt bei der Universiade in Neapel steht mit der Deutschen Meisterschaft der Turner der nächste Saisonhöhepunkt an.

Janine Berger tritt an Barren und Sprung an.

Am Sonntag steigen in der Max-Schmeling-Halle die Gerätefinals, Berger wird am Barren und am Sprung antreten. Ihre Chancen könne sie schwer einschätzen, zu wenig kenne sie die aktuelle Konkurrenz. Eine Medaille könnte Berger jedoch wieder ein Stück näherbringen zu ihrem großen Ziel Olympia 2020.

