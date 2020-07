15.07.2020

Perspektiven für die Physiotherapie

Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein in der Krumbacher Praxis Scharpf, die zu den größten Versorgern im Raum Krumbach zählt

Ein Schreiben der Krumbacher Physiotherapie-Praxis Scharpf Therapie und Training nahm der hiesige CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein zum Anlass, um sich in der Praxis über Hilfen im Zuge der Corona-Krise und die hochschulische Ausbildung von Gesundheitsberufen zu informieren.

Zustande kam dieser Besuch, nachdem sich Jonas und Ines Scharpf an den Bundestagsabgeordneten wandten und ihn um Unterstützung in der Entscheidung über die Aufnahme von Heilmittelerbringern in ein Maßnahmenpaket für Gesundheitsberufe baten. Diese Hilfsmaßnahme, welche Anfang Mai in Kraft trat, habe viele Heilmittelerbringer vor drohenden Schließungen durch coronabedingte Umsatzeinbußen gerettet, betonen die beiden.

Nüßlein verschaffte sich in einem Gespräch einen praktischen Einblick in diesen Bereich der Gesundheitsbranche. Neben den Themen Schutzschirm, Soforthilfe und Belastungen, die durch den erheblich gesteigerten Aufwand durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Verbreitung entstanden sind, stand vor allem der Bereich der Ausbildung im Zentrum des Gespräches. Dabei hatten Jonas und Ines Scharpf die Gelegenheit, darzustellen, warum aus ihrer Sicht bei einer Neugestaltung der Physiotherapeuten-Ausbildung diese in Form eines Studiums verankert werden sollte. Sie stellten dabei vor allem die Notwendigkeit der weiteren Professionalisierung und wissenschaftlichen Ausrichtung des Berufes dar. Auch, wenn der Bundestagsabgeordnete, der als stellvertretender Vorsitzender der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion auch für Gesundheit zuständig ist, nicht in allen Punkten mit den Therapeuten übereinstimmte, fand er doch einige Argumente plausibel und signalisierte, diese in seine künftigen Betrachtungen und Entscheidungen mit einfließen zu lassen.

Die Praxis, die seit dem Jahr 2007 besteht, zählt mit ihren 20 Angestellten zu den größten Versorgern im Altlandkreis Krumbach. Am neu entstehenden Anbau des Kreiskrankenhauses Krumbach wird das Unternehmen, in Zusammenarbeit mit der Kreisklinik Krumbach, gemeinsam mit der Praxis für Ergotherapie von Margitta Schulze eine interdisziplinäre Praxis einrichten.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmerpaar im Bereich der Ausbildung dualer Studenten in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim und in der Berufspolitik. (zg)

