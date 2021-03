vor 38 Min.

Pfarreiengemeinschaft wird umbenannt

Auch die Gläubigen der Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt in Thannhausen werden ab April zur Pfarreiengemeinschaft Mindeltal gehören.

Der neue Name ist „Katholische Pfarreiengemeinschaft Mindeltal“

Per Dekret verfügte Generalvikar Monsignore Harald Heinrich von der Diözese Augsburg auf Bitte der Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/ Ursberg, dass zum Donnerstag, 1. April, deren Name geändert wird. Der neue Name ist nun „Katholische Pfarreiengemeinschaft Mindeltal“.

Damit gehören ab April 2021 alle fünf katholischen Kirchenstiftungen, nämlich St. Vitus Balzhausen, Heilig Kreuz Burg, Heilig Kreuz Mindelzell, Mariä Himmelfahrt Thannhausen und St. Johannes Evangelist Ursberg und alle Gläubigen zur Pfarreiengemeinschaft Mindeltal.

Grund für die Namensänderung war der Wunsch vieler Angehöriger der Pfarreiengemeinschaft, den Namen integrativer zu gestalten. Dieser Wunsch wurde in vielen Sitzungen der Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen erörtert. Der Name sollte ein Merkmal enthalten, das allen Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft gemeinsam ist und sollte alle Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft gleichermaßen ansprechen.

Nach Abstimmung aller Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen der bisherigen Pfarreiengemeinschaft verfasste nun Pfarrer Florian Bach ein entsprechendes Schreiben an die Diözese Augsburg mit der Bitte um Namensänderung in „Katholische Pfarreiengemeinschaft Mindeltal“. Dieser Bitte wurde jetzt entsprochen. (pm)

