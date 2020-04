12:00 Uhr

Pfarrer Ritter: „Von der Rolle“ und die Botschaft des Karfreitags

Eugen Ritter, evangelischer Pfarrer in Krumbach, über besondere Befindlichkeiten in der aktuellen Krise und welchen „Exit“ es aus dieser schweren Lage gibt.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle in jeder Mittwochs- und Samstagsausgabe ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Heute in einer „Extra-Ausgabe“ unserer Serie: Eugen Ritter, seit 2016 evangelischer Pfarrer in Krumbach.Sein Beitrag: „Von der Rolle … oder: Karfreitag und die Psychologie des Toilettenpapiers?“.

„Von der Rolle nimmt man … sie wissen schon – ein Paar Blättchen zum Säubern des Allerwertesten. Sind die Deutschen von der Rolle?, frag ich mich, wenn ich im beim Einkauf vor einem geplünderten Regal stehe, in dem kein Blättchen To-Papier mehr zu ergattern ist. Drei Jahrzehnte beschäftige ich mich als Pfarrer jetzt mit der Seele und den Überzeugungen von Menschen.

Eine schwere Knobelaufgabe

Aber das Horten von „Ökograurauh“ oder „Flauschigmehrlagig“ angesichts eines pandemischen Virus ist eine schwere psychologische Knobelaufgabe. Bei ihr – dieser Frage – bin ich bisher noch nicht so recht auf einen grünen Zweig gekommen. Ich will es verstehen, denn gerade hinter der Psyche des Menschen liegt doch oft der „Glaube“, die persönliche Lebensüberzeugung – das was uns unbedingt angeht – verborgen. Also, was bewegt die Seele des durchschnittlichen deutschen Familienbürgers zum virulenten Vorratskauf eines Hygieneartikels?

Ein Papier unterscheidet Mensch von Tier

Erst einmal unterscheidet der Einsatz dieses Papiers den Menschen vom Tier. Aber: Beide ziehen sich zurück an einen verborgenen Ort – um ihre Notdurft in Ruhe und ungestört zu verrichten. Tier und Mensch wissen um diesen intimen Moment der Verletzlichkeit. Darum gehen sie an einen Ort abseits – einen ,Ab-ort’. Genau so nannte meine Oma früher diesen Ort: „Abort“, wo das To-Papier die viereckig geschnittene Tageszeitung war. ,Abort’ ist ein altes Wort für den Toilettenort. Die Krise des Coronavirus macht uns Angst vor Kontrollverlust. Darum kaufen wir etwas – übrigens günstiges und gut erschwingliches – was uns den Eindruck gibt wir hätten als Mensch wenigstens dieses Intime im Griff und unter Kontrolle. Wir fürchten am stillen Örtchen in Not zu geraten. Die Käufe signalisieren: Ich will eine Garantie, ich will hier Selbstkontrolle und Sicherheit, wenigstens am Abort, um Mensch zu bleiben, meine persönliche Würde nicht zu verlieren und „ohne“ da zu sitzen.

Ein „Ab-ort“, der bloßgestellt wird

Karfreitag stirbt Jesus an einem ,Ab-ort’. Er wird bloßgestellt – dargestellt und zur Schau gestellt. Das Kreuz ist der ,Ab-ort’ der Menschheit. Ein Jesus, der im Namen Gottes für wahres Menschsein eintritt und der im Namen des Menschen mit seiner Gottheit bürgt – er verliert angesichts der großen Lebens- und Todeskrise seinen Glauben: Er schreit seine intimste Not hinaus in die Welt: Warum Gott hast Du mich verlassen? Seine Coronakrise ist das, was zum Himmel stinkt. Es sind die Fäkalien der Welt, die ihn ans Kreuz bringen. Mammon. Ichsucht. Missbrauch. Intrige. Alles, was Beziehungen kaputtmacht.

Beziehung des Menschen zu sich. Beziehung von Mensch zu Mensch. Beziehung von Mensch zu Gott. Das nimmt Jesus den Atem. Gott verliert in den Glauben an sich selbst. Tiefer geht es nicht mehr…Dafür liebt Gott sich selbst in dem Menschen Jesus zu Tode.

Aber der ,Ab-Ort’ ist nicht der letzte Ort. Gott, der von sich als Arzt spricht, lässt die Reanimation und Beatmung auf der Intensivstation gelingen. Er haucht Jesus neues Leben ein.

Neue Lebensenergie für eine alte, stinkende Welt

Dieser verlässt den ,Ab-Ort’ und wird neu verortet. Er bricht in die alte stinkende Welt mit neuer Lebensenergie ein. Der Christus ist der erste einer Lebensbewegung, die sich Christen nennt. Es sind zertifizierte Leute, diese Christen, die ihre Sicherheit des Heils und Wohls in ihm bis heute gefunden haben und finden. Es sind Menschen, die die Zukunft im Blick haben. Sie sind sicher, dass es einen Exit nach der Krise geben wird – weil Gott größer ist – selbst wenn wir scheinbar den Glauben zu verlieren drohen. Es sind Christen, die eine soziale Ader der Nächstenliebe leben. Weil sie wissen: Der dornengekrönte Christus lebt bis heute unter der Auferstehungskrone. Dieser Krone ist auch Corona unterlegen.

Ein gesegnetes Osterfest mit Zuversicht und Dankbarkeit für alles schöne in einer angespannten Welt wünscht Ihnen: Pfarrer Eugen Ritter.“ (zg)

Eugen Ritter ist am 21. August 1960 in Aichach geboren. Ritter studierte in München, Tübingen und Erlangen. Es folgten das Vikariat in Emskirchen/Mittelfranken und sechs Jahre in Heimenkirch/Oberallgäu. Fast 23 Jahre war er Pfarrer in Memmingerberg im Unterallgäu. Seit 2016 ist er evangelischer Pfarrer in Krumbach.

