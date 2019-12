vor 23 Min.

Pfarrer appellieren an das Verantwortungsgefühl

In ihren Predigten betonen die Geistlichen in der Region die Verantwortung, die mit der Geburt Jesu den Christen gegenüber Mitmenschen und Schöpfung aufgetragen wurde.

Von Stefan Reinbold

Weihnachten, das ist immer wieder etwas ganz Besonderes, etwas Feierliches und Freudiges. So wie vor 30 Jahren, die Wiedervereinigung Deutschlands die Menschen euphorisiert hat, so feiern wir an Weihnachten die Wiedervereinigung mit Gott, interpretiert Dekan Klaus Bucher die Weihnachtsbotschaft in seiner Predigt. Christus, so Bucher, ergreift einseitig die Initiative und will die „Einheit mit unserem Leib“. Daher appelliert Bucher: „Achten und ehren wir unseren Leib ohne ihn zu vergötzen! Begegnen wir ihm in unseren Mitmenschen mit Würde und Respekt.“ Christus will darüber hinaus auch die Einheit mit unserer Seele. Wie ein Instrument nur erklingt, wenn es jemand spielt, bringt Christus unsere Seele zum klingen. „Er freut sich mit uns, wenn wir lachen. Er leidet mit uns, wenn wir weinen.“ Die Einheit mit Christus soll jedoch kein flüchtiger Augenblick der Euphorie sein, sondern eine dauerhafte Symbiose. Dadurch werden wir Christen gewissermaßen zu einem lebendigen Evangelium. „Dabei geht es nicht um Perfektionismus, sondern um ein wenig lautere Liebe, jeden Tag und jeden Augenblick.“

Armut soll uns zeigen, dass jedes Leben achtenswert ist

Woher die weihnachtliche Freude rührt, fragt auch Prälat Ludwig Gschwind in seiner Weihnachtspredigt. „Gott ist Mensch geworden“ antwortet er mit dem Evangelisten Johannes, „um den Weg des Menschen mitzugehen“. Die Armut soll uns zeigen, dass jedes Leben achtenswert ist, dass Reichtum und Besitz kein Selbstzweck, sondern dazu bestimmt, mit anderen zu teilen. Jesus ist schwach und hilflos, „damit die Starken lernen, sich der Schwachen anzunehmen“, mahnt Gschwind. „Indem wir füreinander da sind, zeigen wir, dass wir die Botschaft von Weihnachten ernst nehmen.“

Dass die Menschen mitunter blind sind für das Licht, das mit Jesu Geburt in die Finsternis der Welt gebracht wurde, macht Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart deutlich. „So viele Kriege, so viel Elend und Leid, so viel Zerstörung der Schöpfung, do viel Dekadenz und Laster, so viel Glaubensabfall, so viel Verwirrung, so viel Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit gegenüber Gott.“ Es sei jedoch besser, ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu klagen. Denn mit Jesus ist das Licht in die Welt gekommen. „Auch wenn es noch so dunkel wird in unserem Leben: Wir haben das wahre Licht. Der Sieg ist unser.“ Beim Blick in die Historie verbreitet Reichart Zuversicht. Niemals seien alle blind für das Licht gewesen. Vor allem die Christen, hätten mit Jesus an ihrer Seite, das Dunkel überwunden, sei es nach der Herrschaft der Nationalsozialisten, dem Zusammenbruch des Kommunismus oder den friedlichen Demonstranten in der DDR, die sich in den Kirchen gesammelt hatten.

Das Licht und die Liebe, die mit Christus in die Welt gekommen sind, sind auch für Krumbachs Stadtpfarrer Josef Baur das, was Weihnachten ausmacht. „Gott ist nicht nur etwas für Vorzeigemenschen. Gerade die schwierigen, angeknacksten Menschen ziehen ihn an.“ Diese Liebe für die Kleinen und Unzulänglichen durchzieht sich durch das Evangelium wie ein roter Faden. Damit dürfe aber auch unser Glaube nicht konsequenzlos bleiben, fordert Baur. „Gerade im Blick auf das Kind in der Krippe fallen mir die Sünden meiner eigenen Kirche ein. Gerade im Blick auf alles Wehr- und Hilflose in der Welt kommt mir in den Sinn, wo wir als Gesellschaft versagen und versuchen, mit überschüssigen finanziellen Mitteln zu regeln, was uns an solidarischer Verantwortung füreinander verloren gegangen scheint.“ Wenn wir glaubten, alles sei mit Geld zu regeln und wir könnten uns alles weiterhin so leisten, dann müssten wir irgendwann tatsächlich dafür bezahlen. „Und mit Blick auf die Schöpfung und die Welt: Vielleicht nicht mehr wir – aber umso bitterer unsere Kinder und Kindeskinder.“

Radikale als Strohmänner unmenschlichen Gedankenguts

An das Verantwortungsgefühl der Menschen appelliert auch der evangelische Pfarrer Eugen Ritter aus Krumbach. Er geht in seiner Predigt auf die vielfältige Bedeutung des Strohs ein, auf das Jesus in der Krippe gebettet wird. „Was für eine miese Geburtsstation.“ Doch Gott könne uns nur im Alltag packen, wenn er sich im Stroh der Welt die finger schmutzig macht. Vielleicht schauen wir manchmal zu sehr auf das Stroh, mahnt Ritter auch mit Blick auf die Kommunalpolitik. Es wird gejammert und geklagt, über zu wenig, Kindergartenplätze, zu wenig und zu teure Wohnungen, und ein zu teures Schwimmbad. „Ständiges Gejammere zieht den Blick zu Boden, aufs Stroh.

Das macht krank, gebiert Streit und Zank.“ Ritter lädt ein, die positiven Seiten zu sehen. Mit etwas zufrieden zu sein. So wie Maria, die dankbar für jeden noch so kleinen Strohhalm war, in ihrer schwierigen Situation. Auch heute greifen Menschen nach Strohhalmen, „fahren in Plastikbooten übers Meer, klammern sich an Nachrichten auf dem Handy über bessere Welten“. Auf der anderen Seite stünden Radikale, die sich als „rechte Deutsche“ verstünden, die sich als Strohmänner unmenschlichen Gedankenguts verdingen, und die Mitläufer, die „leer gedroschene Strohphrasen für bare Münze nehmen und auf den Zug der Feindbilder aufspringen, die angeblich an unserem Unglück schuld seien.“ Diese Haltung habe schon einmal in den Untergang geführt, schließt Ritter. „Sie entspricht nicht dem Fest der Liebe.“

