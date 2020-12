vor 16 Min.

Pferd reißt aus Koppel in Breitenthal aus und stößt mit Auto zusammen

In Breitenthal ist ein Auto mit einem Pferd zusammengestoßen.

Am Mittwoch ist in Breitenthal aus seiner Koppel an der Oberrieder Straße ausgebrochen. Kurz danach stieß das Tier mit dem Auto einer 20-Jährigen zusammen.

Ein Unfall mit einem Pferd ereignete sich bei Breitenthal. Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr gelang es einem Pferd, an der Oberrieder Straße aus einer Koppel auszureißen. Das Pferd rannte anschließend über die Straße und wurde von einem Pkw erfasst.

Die 20-jährige Pkw-Fahrerin bremste vorher noch ab, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Das Tier erlitt leichte Verletzungen am Huf. Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 4000 Euro, heißt es in den Mitteilungen der Polizei.

Lesen Sie auch:

Themen folgen