vor 19 Min.

Pflege: Alle wissen um den Handlungsbedarf

Corona hat es für alle sichtbar gemacht: In der Pflege fehlt Personal. In Krumbach hat sich der Verein Lokal-Forum des Themas angenommen und die Lage im Landkreis in zahlreichen Gesprächen analysiert.

Plus Welche Lösungsansätze es in der Pflege gibt und warum Pflegende trotz des Pflegenotstands oft glücklich sind in ihrem Beruf. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Krumbacher Lokal-Forums über die Lage im Landkreis Günzburg.

Von Angelika Stalla

Corona hat den Pflegenotstand für alle sichtbar gemacht. Es fehlt an Menschen, die sich um Alte, um Kranke und um Menschen mit Einschränkungen kümmern. Das Personal in den Kliniken bräuchte dringend Unterstützung, arbeitet bis an den Rand der Erschöpfung. In der Altenpflege und in anderen Sozialeinrichtungen ist es nicht anders. Der Verein Lokal-Forum hat sich den Pflegenotstand zum Thema genommen und hat Betroffene gehört. Wir sprachen mit Marc Hettich, dem Vorsitzenden des Vereins.

