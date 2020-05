vor 47 Min.

Pkw-Brand in Ziemetshausen

Am frühen Samstagmorgen geriet in einer leer stehenden Fabrikhalle in der Augsburger Straße in Ziemetshausen ein Pkw in Brand.

In den frühen Morgenstunden des Samstags mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrücken. Was in Ziemetshausen passiert ist.

Ein Pkw ist am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in einer leer stehenden Firmenhalle in Ziemetshausen (Augsburger Straße) in Brand geraten. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ziemetshausen und Thannhausen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht geklärt. Vor Ort waren auch Einsatzkräfte der Polizei. Unklar war zuletzt die Höhe des Sachschadens. (zg/pb)

