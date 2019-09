vor 10 Min.

Pkw demoliert: Krumbacher Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Auf einem Supermarkt-Parkplatz wurde ein Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt.

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 12.10 Uhr und 13 Uhr ein geparkter schwarzer Pkw (Fiat Punto) auf einem Supermarktparkplatz in der Krumbacher Michael-Faist-Straße von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 2000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (zg)

