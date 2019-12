18:05 Uhr

Plädoyer für Architekten als Thannhauser Bürgermeister

Wie sich Peter Schoblocher die künftige Entwicklung Thannhausens vorstellt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

24 Jahre politische Arbeit im Stadtrat, vier Jahre Fraktionsvorsitz, sechs Jahre Tätigkeit als Zweiter Bürgermeister der Stadt: Peter Schoblocher verwies in seiner Rede zur Nominierung als Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler auf seine langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik. Überdies sei er Architekt, und das sei von großem Vorteil in der kommunalpolitischen Arbeit, denn ein Großteil der Anträge, der Themen zu Beratung und Beschluss im Stadtrat behandle Bauangelegenheiten und erfordere Fachwissen. Eine Fülle an Themen, die er als Bürgermeister engagiert angehen wolle, legte Schoblocher dar. Und sollte er seine Ziele in sechs Jahren nicht so umsetzen können, wie er sich das vorstelle, werde er für weitere sechs Jahre als Bürgermeister zur Verfügung stehen.

Ein Großteil der Themen, die Peter Schoblocher vortrug, hatte mit Wohnen, Bauen und städtebaulicher Entwicklung zu tun. Was die Bereitstellung von neuem Wohnraum und hierbei auch von günstigem Wohnraum angehe, sei Thannhausen landkreisweit an der Spitze, erklärte Schoblocher.

In den nächsten drei bis vier Jahren entstünden im sozialen Wohnungsbau 70 bis 74 neue Wohnungen in Thannhausen. Im privaten Wohnungsbau könne man in zwei bis drei Jahren mit rund 180 neuen Wohnungen rechnen. In Günzburg, mehr als dreimal so groß wie Thannhausen, entstünden im gleichen Zeitraum gerade einmal 200 neue Wohnungen. Beachtlich sei hierbei, dass die Stadt relativ wenig neue Flächen verbraucht habe, weil sich der Stadtrat erfolgreich darum bemühte, innerstädtische Lücken zu schließen. Eine maßvolle Verdichtung könnte künftig in älteren Baugebieten vorgenommen werden, denn dort gebe es noch viele Grundstücke, deren Größe nicht mehr zeitgemäß wäre und deren Besitzer sie gern teilen würden. Große Entwicklungspotenziale sah Schoblocher bei der Innenstadtentwicklung. Wenn man die Umfahrung der Stadt schließen könne, könnten Bahnhof- und Edmund-Zimmermann-Straße aufgewertet werden und die Stadt für Radfahrer und Fußgänger deutlich sicherer werden.

Kinonachmittag und Sonntagsdisko

Mehr Lebensqualität versprach sich der Bürgermeisterkandidat von der Neugestaltung der Christoph-von Schmid-Straße, deren Realisierung für das Jahr 2021 angesetzt ist. In diese Maßnahme müsse auch das ehemalige Rathaus einbezogen werden, denn die Stadt brauche einen Bürgersaal, um insbesondere für Jugendliche und ältere Mitbürger attraktiver zu werden. Kinonachmittag oder Sonntagsdisko für die Jungen, Seniorentanzen oder Vorträge zu einem besseren Leben im Alter für die älteren Mitbürger, der Bürgersaal sollte ein integrativer Mittelpunkt für ein aktiveres Miteinander in der Stadt werden.

Peter Schoblocher machte sich für eine Reihe von Investitionen stark: für den Ausbau des Heimatmuseums, den Neubau eines Tiefbrunnens zur Trinkwasserversorgung, die Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen für eine zukunftsgerechte Internetnutzung, die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien. Die Schlagkraft der Feuerwehr sei zu erhalten und die Wege, die man zur Verbesserung der Sicherheit in der Stadt eingeschlagen habe, würde er weiterverfolgen. Schoblocher verwies in diesem Zusammenhang auf die Arbeit der Bürgerwacht und die Überwachung des Bereichs um die Schulen durch einen privaten Sicherheitsdienst. Seither seien kaum noch Fälle von Vandalismus zu verzeichnen. Das Freibad brauche ein Konzept und auch einen Campingplatz könne er sich gut vorstellen.

Einstimmig nominierte die Ortsvereinigung der Freien Wähler Peter Schoblocher zum Bürgermeisterkandidaten. Ebenso einstimmig billigte sie die Liste der 20 Bewerber um ein Stadtratsmandat und die beiden Ersatzkandidaten. Alle bisherigen Mitglieder im Stadtrat, Peter Schoblocher, Gottfried Braun, Josef Brandner und Renate Marschall kandidieren auch für den Kreistag.

Die Kandidaten der Freien Wähler

1. Peter Schoblocher, Architekt

2. Gottfried Braun, Dipl.-Ing. (FH), Unternehmer

3. Josef Brandner, Geschäftsführer; stv. Präsident IHK Schwaben

4. Renate Marschall, selbstständige Kauffrau

5. Engelbert Wiedemann, Dipl.-Kaufmann, Lehrer

6. Sylvia Müller, Kinderpflegerin

7. Moritz Wahlster-Bode, Rechtsanwalt, Dozent an der Uni Augsburg

8. Astrid Bruckmann-Bensch, Konrektorin

9. Armin Fischer, Bereichsleiter Konstruktion

10. Manfred Göttner, Prokurist. i. R.

11. Stefan Gleich, Speditionskaufmann

12. Gertrud Deininger, Marktleiterin

13. Albert Höfle, selbstständiger Kaufmann

14. Stefan Schindelbeck, Vertriebsleiter

15. Florian Wagner, Ausbildungsakquisiteur

16. Maximilian Marschall, Diplom-Verwaltungswirt

17. Tobias Mayer, Unternehmer

18. Elisabeth Gansler, Finanzbuchhalterin i. R.

19. Peter Endres, Geschäftsführer

20. Philipp Pöschl, leitender Angestellter

Ersatz: Thomas Ramp, kaufmännischer Angestellter, Andrea Irmer, Erzieherin, stv. Kita-Leiterin.

Themen folgen