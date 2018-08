25.08.2018

Plätze frei bei der jungen Vhs

Jetzt noch für die Kurse anmelden

Die junge Volkshochschule Thannhausen hat in der Ferienzeit noch freie Plätze in folgenden Kursen:

„Wir nähen eine Tasche aus einer alten Jeans“, schreibt die Volkshochschule. Am Mittwoch, 29. August, 14 bis 17 Uhr, „Beim Schwung“ in der Frühmeßstraße 18. Der Kurs ist für Jugendliche von 10 bis 16 Jahren geeignet, die Spaß am kreativen Selbermachen haben.

Die Leitung des Kurses hat Schneidermeisterin Maria Moeritz. Bitte mitbringen: Eine alte Jeans, Schere, Perlen oder Knöpfe zum Verzieren, falls vorhanden eine Nähmaschine.

Ein experimenteller Malworkshop

Ein experimenteller Malworkshop mit Rahmenbau. Am Donnerstag, 30. August, 10 bis 13 Uhr, „Beim Schwung“, Frühmeßstraße 18. Dieser Kurs ist geeignet für Kinder der Grundschule (Jahrgangsklassen eins bis vier), die unter Anleitung von Kunsttherapeutin Karola Steinbauer ihre ersten künstlerischen Versuche auf dem Gebiet der Malerei machen. Ein künstlerischer, spielerischer Einstieg ins Thema und die Vorstellung der verschiedenen Materialien und ihre Anwendung, lassen ungeahnte Bildkompositionen zu. Die Teilnehmer können so die Stimmigkeit ihres Bildes finden und sich in der Gruppe über den Malprozess austauschen. Bitte mitbringen: Einen Malkittel oder ein altes T-Shirt, gerne auch Fotos, Fundstücke oder Erinnerungsstücke, die in das Bild integriert werden sollen.

Ein experimenteller Malworkshop. Donnerstag, 30. August, 14 bis 18 Uhr, „Beim Schwung“, Frühmeßstraße 18. Dieser Kurs ist für Jugendliche von 10 bis 16 Jahren geeignet. Kursleiterin ist Karola Steinbauer, freischaffende Künstlerin und Kunsttherapeutin.

Worum es geht: „Du wolltest schon immer mal auf einer richtigen Leinwand malen und diese selber bauen? Du hast Spaß an Farben und Lust, mit Pinsel, Spachtel und Händen Neues auszuprobieren? Dann bist Du in diesem künstlerischen, experimentellen Kurs genau richtig und findest eine große Auswahl an Material vor, darunter farbige Erden, Pigmente, Sand und alle nötigen Werkzeuge“, schreibt die Volkshochschule zu diesem Kurs. Mitbringen: Malkittel oder T-Shirt, Freude und Lust zum Experimentieren. (pm)

verbindliche Anmeldung ist unbedingt nötig: VG Thannhausen, (08281) 901-34 Julia Bode oder online www.vg-thannhausen.de/vhs

