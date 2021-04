Planspiel "Play the market": SKG-Schülerinnen gehören zu den Besten in Bayern

Zwei Zehntklässlerinnen vom Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach gehören zu den besten Teams beim Planspiel „Play the market“. Wie der Weg bis ins Finale aussieht.

Paula Braun und Laura Schmid haben gerade viel zu tun. Die beiden Schülerinnen vom Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach wollen ihre Firma, einen Hersteller für E-Mountainbikes, auf dem internationalen Markt etablieren – und das innerhalb von nur drei Tagen. Die Erwartungen an die Zehntklässlerinnen sind hoch, schließlich haben sie in den vergangenen sechs Jahren einen Gewinn von 25,6 Millionen Euro eingefahren.

Echt ist das Geld natürlich nicht. Die Schülerinnen haben es im Rahmen des Planspiels „Play the market“ erwirtschaftet und sind damit bis ins Halbfinale gekommen. Ihr Team „2+2=5“ gehört damit zu den 30 besten in ganz Bayern. 2+2=5? „Mit dem Namen wollten wir aus der Masse der Teams herausstechen und gleichzeitig zeigen, dass wir das Unmögliche möglich machen können“, erklärt die 16-jährige Paula Braun in einer virtuellen Pressekonferenz.

SKG Krumbach: Viel Lob für Paula Braun und Laura Schmid

Das klappte bislang sehr gut. Mit einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Strategie führten die SKGlerinnen ihr fiktives Unternahmen, einen Hersteller für Flachbildfernseher über sechs Spielperioden hinweg zu immer neuen Erfolgen, reagierten geschickt auf unvorhergesehen Situationen und Veränderungen und setzten sich auf ihrem virtuellen Markt gegen die Konkurrenz durch. Sie stecken viel Zeit in das vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft durchgeführte Planspiel, erstellen Excel-Tabellen, analysieren den Markt, kalkulieren Kosten, machen Pressearbeit. „Rechnen liegt mir einfach“, sagt Paula Braun. Und ihre Partnerin Laura Schmid (17) ergänzt: „Ich habe jetzt schon total viel daraus mitgenommen.“

SKG-Schulleiter Norbert Rehfuß lobt die Schülerinnen für ihr „strategisches und vernetztes Denken“, die verantwortliche Lehrerin Cordula Jeschke-Hartrampf betont, dass erst drei Teams aus Krumbach es überhaupt so weit geschafft haben. Bis 29. April läuft das Halbfinale, im Finale winkt den Siegern eine Reise nach New York. Das ist das erklärte Ziel der Jugendlichen. Dazu müssen sie sich noch gegen 29 andere Teams von Gymnasien und Fachoberschulen aus ganz Bayern durchsetzen.