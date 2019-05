18:00 Uhr

Platz für Kinder im Aletshauser Sitzungssaal

Plus Der Aletshauser Kindergarten platzt aus allen Nähten. Eine Außengruppe kommt nun im Sitzungssaal der Gemeinde unter. Die Aletshauser Lösung wird auch in Nachbarkommunen aufmerksam registriert.

Von Karl Kleiber

Wie können ausreichend Plätze in Kindergärten und -krippen bereit gestellt werden? Dies ist gegenwärtig „das“ Themen in vielen Städten und Gemeinden in Mittelschwaben. Platz für Kinder im Sitzungssaal der Gemeinde bereitstellen? Die Gemeinde Aletshausen hat sich für diesen unkonventionellen Weg entschieden. Und das wird in der Nachbarschaft mit großem Interesse verfolgt. Nun nimmt die Aletshauser Lösung konkrete Züge an.

Kita-Plätze bereitstellen: Wie sehr das Thema derzeit die Region Mittelschwaben bewegt, können Sie in folgenden Artikeln nachlesen: Fehlende Kita-Plätze: Welche Lösungen in Krumbach möglich sind Bekommt Krumbach bald eine Montessori-Kita? Krumbacher Kita-Plätze: Was jetzt geschehen muss Wiesenbacher Kinder werden in Deisenhausen betreut 18 Bilder Eindrücke aus dem ehemaligen Schullandheim in Thannhausen Bild: Christian Gall Da der gemeindliche Kindergarten „St. Tobias“ trotz Erweiterung aus allen Nähten platzt, wird im Sitzungsraum des Gemeinderates und im Büro von Bürgermeister Georg Duscher, die im Erdgeschoss des Bürger- und Vereinshauses untergebracht sind, für zwei Jahre befristet eine Gruppe Vorschulkinder untergebracht (wir berichteten). Da die Zeit bis zum Beginn des Schuljahres 2019/20 drängt, sind die Vorbereitungen für Umbau und Einrichtung bereits in vollem Gange, berichtete Bürgermeister Georg Duscher bei der jüngsten Sitzung der Räte. Eine Küchenzeile wird installiert Es sind laut Bürgermeister zwar keine großen baulichen Veränderungen erforderlich, aber dennoch müsse das Projekt durchdacht, geplant und koordiniert werden, damit die Räume zum 1. September 2019 bezugsfertig sind. Rechts neben der Tür zum Sitzungssaal soll eine Küchenzeile installiert werden. Die Induktionsplatte des etwas teureren Elektroherdes soll die Kinder vor Verbrennungen schützen. Um nähere Details aufzuzeigen, hatte Duscher Erzieherin Melanie Böck-Dubowy zur Sitzung eingeladen, die alle Details für Einrichtung und Ausstattung erläuterte. Notwendig seien auch zwei Hängeschränke, Garderobe und eine Sitzbank. Was in Aletshausen benötigt wird Benötigt werden vier rechteckige, zwei trapezförmige Tische und 25 Stühle. Weiter ist eine runde Spielküche, Teppiche, zwei Regale in Würfelsystem von Ikea sowie Innen- und Außenspielmaterial anzuschaffen. Alle Teile sind beweglich, damit bei Bedarf der Raum schnell auf- und ausgeräumt werden könne. Zwei Erzieherstühle, Geschirr und Bestecke komplettieren die wichtigste Ausstattung. All diese Einzelteile können dann wieder verkauft werden, wenn sie nicht mehr gebraucht würden, betonte Erzieherin Böck. Insgesamt mache dies rund 15 000 Euro aus. Sobald der Bauplan genehmigt ist, wird mit der Maßnahme begonnen, warf Duscher ein. Im Hort selbst seien die Markisenstoffe zerschlissen und müssen erneuert werden. Stoff und Montage kosten rund 2000 Euro. Hier wäre Eigenleistung der Kinder-Väter angefragt. Zudem sei eine neue Röhrenrutsche notwendig, die zwischen 2300 und 2500 Euro kosten werde. Mit 12:0 Stimmen wurde der Bürgermeister ermächtigt, alle Schritte zur Realisierung dieser Maßnahmen einzuleiten, damit die neue Gruppe im September 2019 ihren Betrieb aufnehmen kann.

