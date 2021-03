vor 51 Min.

Platz für bis zu 23 neue Wohnhäuser: Waltenhausen erwartet einen Bauboom

Plus Die Gemeinde kauft ein Gelände und will dort ein neues Baugebiet für bis zu 23 Wohnhäuser ausweisen.

Von Werner Glogger

Die südlichste Gemeinde im Landkreis Günzburg übt offenbar eine magische Anziehungskraft auf Bauwillige aus. Erst vor wenigen Jahren entschloss sich der Gemeinderat zur Aufstellung eines Bebauungsplans im Baugebiet „ Waltenhausen Süd-West“ am westlichen Ortsausgang entlang der Kreisstraße GZ 13. Inzwischen sind die zwölf Bauplätze nicht nur verkauft, sondern allesamt bebaut. Und nun ist ein weiteres Großprojekt in der Gemeinde geplant.

Wie Bürgermeister Alois Rampp in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgerheim berichtete, konnten bei Weitem nicht alle Anfragen zum Erwerb eines Bauplatzes in diesem Baugebiet erfüllt werden. Eine Erweiterung war nicht möglich, ein neues Baugebiet nicht vorgesehen. Doch in Anbetracht der überraschend eingesetzten erneuten Nachfrage nach Bauplätzen sahen sich die Gemeindevertreter veranlasst, eine Lösung zu finden, auch unter dem Aspekt, einheimische Bauwillige im Ort zu halten und nicht „abwandern“ zu lassen. Immerhin liegen, so Rampp, aktuell zehn Anfragen vor, davon fünf aus dem Gemeindebereich und fünf von auswärtigen Bewerbern.

Baugebiet: Grundstücksbesitzer bietet Gemeinde Waltenhausen Kauf an

Im Zuge der Überlegungen ergab sich ein Angebot von drei Grundstücksbesitzern, einen Teil ihrer zusammenhängenden Flächen an die Gemeinde zu verkaufen. Es handelt sich dabei um ein Areal im Südwesten von Waltenhausen, im Anschluss an den Siedlungsbestand der Tannenbergstraße und im Verlauf der einst geplanten Umgehungsstraße der GZ13. Seit vielen Jahren ist die Gemeinde bereits Eigentümer der für die Umgehungsstraße benötigten Fläche. Sie würde sich in dem vorgesehenen neuen Baugebiet als Erschließungsstraße anbieten, ein Grunderwerb wäre damit nicht mehr notwendig.

Zwar stellte der alte Gemeinderat noch einen Antrag mit stichhaltigen Begründungen zum Bau der Umgehungsstraße. Doch der Landkreis zeigte kein Interesse und bezeichnete die Realisierung als aussichtslos. Zudem ergaben sich am betreffenden Ortsrand bauliche Veränderungen, was zu einer Änderung des Trassenverlaufs mit ungewissem Ausgang geführt hätte und „allein können wir die Finanzierung nicht stemmen“, begründete Rampp, das Thema Umgehungsstraße abzuschließen.

Gemeinderat Waltenhausen einstimmig für neues Baugebiet

Im Rahmen der Sitzung stellte Rampp eine Planskizze vor, aus der die mögliche Einteilung der Bauplätze und der Verlauf der Erschließungsstraße dargestellt sind. Demnach könnten auf dem rund 22.000 Quadratmeter großen, leicht nach Osten abfallenden Gelände je nach Größe 20 bis 23 Bauplätze entstehen. Eine sinnvolle Einteilung mit sparsamem Flächenverbrauch durch den Anschluss der Erschließungsstraße an die Tannenbergstraße und Weiterführung als Ringstraße bestätigte die Planskizze, Verbesserungen seien durchaus noch möglich, so Rampp. „Die Gelegenheit, die angebotenen Grundstücke zu erwerben, sollten wir nicht entgehen lassen, ist es doch eine wichtige Voraussetzung, die künftige Entwicklung unserer Gemeinde nachhaltig zu fördern“, so die einhellige Meinung der Ratsmitglieder. Die zunächst vorgesehene Teilung in zwei Bauabschnitte sahen die Räte nicht vorteilhaft, vielmehr sei eine Gesamterschließung besser.

Mit dem eindeutigen Abstimmungsergebnis von 9:0 wird Bürgermeister Rampp die weiteren Schritte zur Aufstellung eines Bebauungsplanes durch ein Architekturbüro einleiten, um eine zeitnahe Umsetzung des Projektes zu ermöglichen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen