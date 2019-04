15:41 Uhr

Pleite Nummer 24 für die TSG Thannhausen

Die TSG Thannhausen ist auch in Adelzhausen wieder chancenlos. Immerhin gelingt ein Treffer.

Von Uli Anhofer

Auch im 27. Spiel klappte es nicht mit dem zweiten Saisonsieg für Fußball-Bezirksligist TSG Thannhausen. Das 1:4 in Adelzhausen war bereits die 24. Niederlage der Saison. Die stark ersatzgeschwächten Thannhauser sahen sich von Beginn an großem Druck der abstiegsbedrohten Gastgeber ausgesetzt. Der BCA griff früh an und ließ die Thannhauser nie ins Spiel kommen. Immer wieder kamen die Adelzhauser gefährlich in den TSG-Strafraum.

In der neunten Minute lag der Ball dann erstmals im Gehäuse von Keeper André Tietze. Dominik Müller traf nach Zuspiel von Jürgen Lichtenstern. Zwei Minuten später trafen die Gastgeber erneut. Nach einem Eckball ging es im TSG-Strafraum drunter und drüber. Der Ball kam schließlich zu Maximilian Ettner, der reagierte am schnellsten und schob den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. In der 24. Minute war die Begegnung dann praktisch entschieden. Mit seinem zweiten Treffer stellte Ettner auf 3:0.

Immerhin gelingt Thannhausen der Ehrentreffer

Bis zur Halbzeit erspielten sich die Platzherren weitere gute Gelegenheiten. Doch vor allem Dominik Müller ließ beste Chancen liegen. Nach der Pause schalteten die Adelzhauser dann einige Gänge zurück. In der 60. Minute stellte BCA-Torjäger Dominik Müller mit seinem 25. Saisontreffer auf 4:0. Jetzt kamen die Thannhauser etwas besser ins Spiel. In der 77. Minute gelang Andreas Brugger der Ehrentreffer für die TSG.

