Podium Thannhausen: Mustergültige Demonstration demokratischer Kultur

Bei der Debatte zur Thannhauser Bürgermeisterwahl gehen die Kandidaten sehr fair miteinander um. Welche unterschiedlichen Akzente sie setzen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Drei Kandidaten bewerben sich bei den Kommunalwahlen am 15. März um das Amt des Bürgermeisters von Thannhausen. Erstmals ist ein Kandidat von den Grünen dabei. Spannend wird es am Wahlabend werden, weil viele Bürger der Stadt offensichtlich noch unentschlossen sind, welchem der drei Kandidaten sie ihre Stimme geben wollen. Eine wichtige Entscheidungshilfe für die Bürger bot die von den Mittelschwäbischen Nachrichten organisierte und von Redaktionsleiter Peter Bauer moderierte Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten. Das Interesse an der Veranstaltung war erwartungsgemäß stark.

Der größte in der Stadt verfügbare Raum, die Aula der Anton-Höfer-Grundschule, kam an seine Kapazitätsgrenze. Einige der Besucher fanden keinen Sitzplatz und verfolgten die Diskussion im Stehen. Geboten war zudem die Möglichkeit, live im Netz teilzunehmen und Beiträge zu senden.

Insgesamt wurde der MN-Liveticker von rund 800 Personen verfolgt. Die Zahl der Aufrufe lag gar bei etwa 30160, Durchschnittlich waren die Nutzer etwa achteinhalb Minuten auf der MN-Seite. Die zeigt, welche Möglichkeiten sich mittlerweile online bieten, um Menschen mit kommunalpolitischen Themen zu erreichen. Aber natürlich bleibt das Live-Erlebnis vor Ort stets etwas besonderes. Die Besucher im Saal konnten den Kandidaten direkt Fragen zu stellen.

Bereits eine Viertelstunde vor Beginn war der Saal gut gefüllt, die Spannung deutlich spürbar. Die drei Kandidaten bemühten sich um Lässigkeit, immer in Bewegung, Bekannte begrüßend, bereit für das eine oder andere kurze, auflockernde Gespräch. Betont lässig war das Outfit bei allen Kandidaten, Jeans, offenes Hemd und Sakko.

Auch die Organisatoren setzten einige Zeichen, dass die Veranstaltung nicht zu ernst und steif werden sollte. Gelbe und Rote Karte sowie Kuhglocke als Hilfsmittel zur Steuerung der Diskussion: Das bedeutet strenge Regeln, aber gepaart mit einer angemessenen Portion Spaß.

Oberstes Gebot war Fairness. Die Plätze auf dem Podium wurden verlost, die Reihenfolge, in der geantwortet werden sollte, folgte einem gerechten Abwechslungsprinzip. Jeder bekam die gleiche Redezeit, jedem stand die Möglichkeit zu, die Beiträge der Mitstreiter zu hinterfragen und zu kommentieren. Um die Anfangsnervosität zu dämpfen, durfte jeder Kandidat erst einmal über seine Hobbys sprechen.

Drei maßgebliche Themenkomplexe

Kurzweilige zwei Stunden folgten, in denen die Kandidaten Fragen zu drei maßgeblichen Themenkomplexen der Kommunalpolitik beantworteten. Es wurde eine mustergültige Demonstration demokratischer Kultur in mehrerlei Hinsicht. Die Podiumsdiskussion hielt, was sich die Organisatoren und die Besucher erwartet hatten. Sie erwies sich als geeignetes Format, eine Reihe von Fähigkeiten zu überprüfen, die man von einem Rathauschef erwartet: Redegewandtheit, Auftreten und Sicherheit, Standfestigkeit, Schlagfertigkeit und Humor, Vertrautheit mit den Verhältnissen in der Stadt und den anstehenden Problemen, Entwicklung eigener Ideen und kreativer Lösungsansätze. Hier traten deutliche Unterschiede zutage, wie die Kandidaten sich positionierten, wie entschieden und engagiert sie ein Problem angingen, ob sie eher abwartend taktierten oder zupackten.

Fair und durchaus freundschaftlich gingen die Kandidaten miteinander um. Keiner störte den anderen beim Sprechen, teilweise verwies man auf das vom politischen Rivalen Gesagte und betonte Übereinstimmungen. An keiner Stelle mangelte es an Respekt vor dem Anderen, es ging um die Sache und nicht um parteipolitische Profilierung.

Wo die Vorstellungen weit auseinanderliegen

Nur an einer Stelle widersprach Peter Schoblocher seinem Nachbarn auf dem Podium Carsten Pothmann entschieden. Der Kandidat der Grünen hatte für die kommende Wahlperiode Ziele gefordert, wie viel Kohlendioxidausstoß die Kommune innerhalb einer bestimmten Zeitspanne einsparen solle. Man unterschlage bei solchen Berechnungsmodellen meist, meinte Schoblocher, mit wie viel Kohlendioxidausstoß man in die Vorleistung gehen müsse, damit man anschließend einsparen könne. Es sei ein Unding, erst mit viel Ausstoß Dämmplatten für die Gebäudehülle zu erzeugen und dann zu hoffen, diese Vorleistung werde sich amortisieren. Die Kontrahenten hatten damit ein Thema, über das sie nach der Veranstaltung bei einem Bier weiterdiskutieren konnten.

Auf die Frage von Peter Bauer, wen er nach dem offiziellen Teil gern in einem Wirtshaus als Gesprächspartner hätte, nannten Schoblocher und Held Carsten Pothmann. Der Kandidat der Grünen ist der offensichtlich nach wie vor wenig bekannte Faktor im Ringen um die Nachfolge von Bürgermeister Schwarz.

