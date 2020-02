03.02.2020

Podium im Liveticker: Heute Diskussion mit Kandidaten in Thannhausen

Drei Bürgermeister-Kandidaten stellen sich in Thannhausen zur Wahl. Bei unserem Podium beantworten sie unsere Fragen. Wir bieten einen Liveticker.

Drei Bürgermeisterkandidaten? So eine Wahl gab es in Thannhausen seit 1996 nicht mehr. Nach zwölf Jahren im Amt tritt Bürgermeister Georg Schwarz nicht mehr an. Drei Kandidaten bewerben sich um seine Nachfolge: Zweiter Bürgermeister Peter Schoblocher (60 Jahre, Freie Wähler), Stadtrat Alois Held (37, CSU) und Carsten Pothmann (55, Grüne). Die Mittelschwäbischen Nachrichten veranstalten am Mittwoch, 5. Februar, ab 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule mit den Kandidaten eine Podiumsdiskussion. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Beim Wahl-Podium werden drei Themenkomplexe im Vordergrund stehen: 1. Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr, 2. Familie und Soziales, 3. Klimaschutz, Kultur und Freizeit. Moderierend durch den Abend führt MN-Redaktionsleiter Peter Bauer.

Ein modernes Verkehrskonzept

In den vergangenen Wochen zeichnete sich bei den Nominierungsversammlungen bereits ab, welche Themen den Thannhauser Wahlkampf bestimmen könnten. Ein modernes Verkehrskonzept für die Stadt ist in Thannhausen wie in vielen anderen Kommunen ein großes Thema. Gleichermaßen die Entwicklung der Innenstadt und der sich dort befindlichen Geschäfte und der Gastronomie. Das Thema Klima spielt inzwischen auch im kommunalen Bereich eine maßgebliche Rolle. Und immer wieder steht zur Diskussion, wie es einer Kommune gelingt, eine ausreichende Zahl von Plätzen in Kindertagesstätten oder auch bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Freizeitmöglichkeiten für die Jugend, die Weiterentwicklung des Heimatmuseums, eine Perspektive für das frühere Rathaus: Der Blick nach Thannhausen zeigt, wie vielfältig und spannend die Themenpalette in einer Kommune sein kann. Bei unserer Podiumsdiskussion möchten wir eine Auswahl davon aufgreifen.

Podiumsdiskussion in Thannhausen: Liveticker vor Ort

