Podium in der FOS/BOS: Was die Krumbacher Kandidaten planen

Die Krumbacher Karl-Mantel-Straße wurde vor Kurzem neu gestaltet. Doch das Thema Verkehr bleibt in Krumbach eine Art kommunalpolitischer Dauerbrenner und wird wohl auch bei der Bürgermeisterwahl eine wichtige Rolle spielen. Am Dienstag, 3. März findet in der FOS/BOS unsere Podiumsdiskussion statt.

Auch das Thema Verkehr wird bei der Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten wohl eine wichtige Rolle spielen. Wo die Menschen Probleme sehen. Liveticker am Diskussionsabend.

Von Peter Bauer

Es ist keine Überraschung. Das Thema Verkehr bewegt die Menschen in Krumbach offensichtlich sehr intensiv. Parkplätze, Radwege, Öffentlicher Personennahverkehr, intensiver Lkw-Verkehr: Intensiv wurde vor einigen Tagen darüber im Krumbacher Stadtrat debattiert. Und das Thema Verkehr und die Entwicklung der Innenstadt werden natürlich auch bei der Podiumsdiskussion der Mittelschwäbischen Nachrichten zur Krumbacher Bürgermeisterwahl eine zentrale Rolle spielen.

Die Diskussion findet am kommenden Dienstag, 3. März, in der neu gebauten Krumbacher FOS/BOS in der Lichtensteinstraße statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr.

Für die Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten Hubert Fischer (JW-OL, er ist seit zwölf Jahren im Amt), Gerhard Weiß ( CSU) und Angelika Hosser (Grüne) sind schwerpunktmäßig drei Komplexe vorgesehen. 1. Verkehr, Wirtschaft, Infrastruktur. 2. Klima, Kultur/Freizeit, Bürgernähe. 3. Familie und Soziales – hier möchten wir auch den viel diskutierten Themenkomplex Schul- und insbesondere Sportzentrum aufgreifen. Moderierend durch den Abend führt MN-Redaktionsleiter Peter Bauer.

Die Dauerdebatte um das Schul- und insbesondere das Sportzentrum hat über Jahre hinweg die kommunalpolitische Agenda dominiert. In den vergangenen Tagen hat sich aber beispielsweise bei den verschiedenen Zuschriften über Facebook auch gezeigt, wie sehr das Stichwort Verkehr in Krumbach die Menschen weiterhin bewegt.

Umgehung: Eine Chance verpasst?

Einige kritisieren, dass mit dem Bürgerentscheid von 2013 gegen eine Umfahrung vor einigen Jahren eine große Chance für Krumbach nicht genutzt worden sei. Wiederholt wird auch bemängelt, dass es Radfahrer im Krumbacher Verkehr schlichtweg schwer hätten. „Wer fährt bitte freiwillig mit dem Rad durch Krumbach?“, fragt beispielsweise Uwe Schmidt.

Die Zahlen, die die Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr (München) in Sachen Verkehr für Krumbach ermittelt hat, zeigen unter anderem, dass in Krumbach offenbar nicht wenige den Pkw auch dann benutzen, wenn es nur um relativ kurze Strecken geht. Mal mit dem Auto zum Bäcker, der gerade einmal ein paar Hundert Meter entfernt liegt – das ist offenbar keine Seltenheit. Sechs Prozent der Autofahrer nutzen ihren Wagen auch für Strecken bis 500 Meter Länge. 15 Prozent sind es bei Strecken bis 1000 Meter. Eine solche Zahl „gibt zu denken“, kommentierte Robert Ulzhöfer von der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr im Stadtrat. „Dass viel zu viel im Ort mit dem Auto gefahren wird, ist offensichtlich“, schreibt Bastian Goßner auf unserer Facebook-Seite. „Dazu tragen bestimmt auch die schlechte Radwegführung und der schlechte Zustand vieler Radwege bei. Schade.“, fügt er hinzu.

Debatte um Ampelschaltungen und Schulverkehr

Immer wieder ein Thema: Die Krumbacher Ampelschaltungen, etliche Leser bemängeln hier eine schlechte Koordination. Morgen für Morgen werden nach wie vor viele Kinder mit dem Pkw zur Schule gefahren und später wieder abgeholt. Auch darüber wird unter unseren Lesern intensiv diskutiert. Argumentiert wird dabei aber unter anderem auch, dass es aus zeitlichen Gründen zu solchen Fahrten keine Alternative gebe und heute ja oft Mutter und Vater gleichermaßen berufstätig seien. „Es gibt ganz viele Berufstätige, die ihre Kinder auf dem Weg zur Arbeit eben an der Schule absetzen und dann gleich zur Arbeit fahren. Hat doch keiner mehr wirklich Zeit“, schreibt beispielsweise Sabrina Reich.

Wiederholt fragen uns Leser auch, wie die Innenstadt barrierefrei gestaltet werden kann und die Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung verbessert werden können.

Die drei Bürgermeisterkandidaten Hubert Fischer, Angelika Hosser und Gerhard Weiß haben mehrfach hervorgehoben, dass ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept für sie von großer Bedeutung ist. Im neuen Stadtrat wird dieses Thema wohl eine tragende Rolle spielen.

Wie werden sich die Kandidaten zu zentralen Fragen der Krumbacher Stadtentwicklung konkret positionieren? Beim Wahlpodium der Mittelschwäbischen Nachrichten am Dienstag, 3. März in der Krumbacher FOS/BOS wird es da sicherlich so manchenaufschlussreichen Einblick geben. Antworten werden die Kandidaten an diesem Abend auch auf Fragen aus dem Publikum.

Leserfragen:

Gerne können uns Leser weitere Fragen an die Bürgermeisterkandidaten zukommen lassen. Sie können diese an die Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de schicken. Oder auch als Nachricht über die Facebookseite unserer Zeitung. Gerne auch an unsere Postanschrift: Bahnhofstraße 48, 86381 Krumbach.

Liveticker:

Von der Podiumsdiskussion in der FOS/BOS planen wir auch wieder einen Live-Ticker unter www.mittelschwaebische-nachrichten.de/lokales

