Podium zur Wahl: Was Thannhausen für den Klimaschutz tun kann

In einem Frageblock der MN-Podiumsdiskussion spielt dieses Thema eine wichtige Rolle. Welche Akzente die Kandidaten beim Thema Heimatmuseum setzen.

Von Markus Landherr

Wie geht es weiter mit dem Heimatmuseum? Dieses sei wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt, sagte Carsten Pothmann (Grüne). Er werde demnächst das Heimatmuseum besuchen und sich einen Eindruck verschaffen.

Peter Schoblocher (FW) dankte dem Heimatverein unter dem Vorsitzenden Manfred Göttner für das Engagement im Museum. Der Anbau müsse konzeptionell eingebunden werden und eröffne neue Möglichkeiten für das Museum. Ein thematischer Schwerpunkt dabei müsse Christoph von Schmid sein.

Es zeichne sich eine Mehrheit im Stadtrat ab, die für einen Anbau sei, sagte Alois Held (CSU). Die Stadt werde den Heimatverein bestmöglich unterstützen. Das Konzept dafür müsse allerdings der Verein vorlegen. Neben dem gewünschten Anbau sei es auch notwendig, das bestehende Museum aufzuwerten.

„Was kann die Stadt für den Klimaschutz tun?“, fragte Peter Bauer.

Man müsse sich beispielsweise beim Flächenverbrauch oder bei der Energieeffizienz für die kommenden sechs Jahre messbare Ziele setzen, so Carsten Pothmann. Außerdem gebe es seit Kurzem eine Klimaschutzmanagerin im Landkreis, auf deren Unterstützung man zurückgreifen könne.

Peter Schoblocher sprach sich für einen Energienutzungsplan aus, der zeige, wo Energie in der Stadt gebraucht werde oder wo beispielsweise Abwärme genutzt werden könne. Statt einer Nutzung von nicht nachhaltigen Dämmstoffen plädiere er für die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Alois Held begrüßte, dass die Stadt ein eigenes Wasserkraftwerk betreibe. Dennoch müsse man noch mehr tun. Er könne sich eine Freiland-Photovoltaik-Anlage vorstellen, an der sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen könnten.

Die letzte Frage bezog sich auf den Ausbau der Freizeitmöglichkeiten in der Stadt.

Warum nicht ein kleines Programm-Kino für Thannhausen, meinte Carsten Pothmann. Auch Indoor-Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche könne er sich vorstellen.

Konzept für das Naturfreibad

Peter Schoblocher sprach sich für ein neues Konzept für das Thannhauser Naturfreibad aus. Hier entstünde der Stadt Thannhausen jährlich ein starkes Defizit. Außerdem sei auch ein Bürgersaal wünschenswert. Darin könne man die erfolgreiche „Kult um 8“-Reihe beispielsweise auch im Winter fortführen oder E-Sport-Veranstaltungen anbieten.

Durch die Umgestaltung des alten Teilungswehrs bei den Tennisplätzen entstünde ein neuer „Hotspot“ der Naherholung in Thannhausen, so Alois Held. Hier sei auch ein Wasserspielplatz vorgesehen. Das Freibad müsse attraktiver gestaltet werden. Notfalls auch an einem anderen Standort.

