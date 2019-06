18:45 Uhr

Polizei erwischt Autofahrer ohne Führerschein in Krumbach

Mitten in der Nacht kontrollierte eine Polizeistreife in Krumbach. Damit hatte der 21-Jährige wohl nicht gerechnet.

Von Annegret Döring

Auch nachts kontrolliert die Polizei Verkehrsteilnehmer, so auch ein Auto am Samstagfrüh gegen 3 Uhr in Krumbach. Als die Streife der Polizeiinspektion Krumbach die Papiere des jungen Fahrers sehen wollte, konnte der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Ermittlungen ergaben noch vor Ort, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun laut Polizeibericht eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da der Halter des Fahrzeuges selber den Pkw an den 21-Jährigen verliehen hat, erwartet diesen nun ebenfalls eine Anzeige, und zwar wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Themen Folgen