vor 16 Min.

Polizei erwischt Mann mit 150 km/h auf der B300 bei Ziemetshausen

Mehrfach hat die Polizei in der vergangenen Woche Kontrollen an der B300 bei Ziemetshausen durchgeführt. Der traurige Spitzenreiter war mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Immer wieder passieren auf der Bundesstraße 300 bei Ziemetshausen Verkehrsunfälle. Deshalb hat die Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm im Zeitraum vom 10. bis 16. November im Bereich der Ausfahrt Ziemetshausen-Muttershofen Geschwindigkeitsmessungen mit einer teilstationären Messanlage durchgeführt.

Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer mit Fahrgeschwindigkeit von über 125 km/h festgestellt. Der traurige Spitzenreiter war ein Autofahrer, welcher mit einer Geschwindigkeit von 151 km/h gemessen wurde. Neben einer stattlichen Geldbuße in Höhe von 600 Euro muss dieser auch mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. (zg)

