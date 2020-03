12:54 Uhr

Polizei kontrolliert Autofahrer in Krumbach auf Drogen

Die Polizeiinspektion Krumbach hat eine Schwerpunktkontrolle auf Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Bei der Aktion in Krumbach wurden sie auch fündig.

Mit dem Schwerpunkt „ Drogen im Straßenverkehr“ führte die Polizeiinspektion Krumbach in Zusammenarbeit mit dem Einsatzzug des OED (Operativer Ergänzungsdienst) Neu-Ulm am Mittwoch in Krumbach Verkehrskontrollen durch. Bei vier Fahrzeugführern ergaben sich Hinweise, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Nach positiven Vortests wurde bei den Betroffenen entsprechende Blutentnahmen durchgeführt und Verfahren eingeleitet.

Neben dem Verfahren, das eine mit Geldbuße mit Fahrverbot zur Folge hat, müssen die Betroffenen mit einer Überprüfung ihrer Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen durch die Fahrerlaubnisbehörde rechnen. Außerdem konnten bei der Durchsuchung von Fahrzeugen in zwei Fällen geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. (zg)

