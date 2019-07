vor 36 Min.

Polizei stellt Betäubungsmittel in Thannhausen sicher

Eine Gruppe junger Leute wurde von einer Polizeistreife in Thannhausen kontrolliert. Dabei kam auch ein unerlaubtes Messer zutage.

Sichergestellt hat die Polizei am Montag unerlaubte Dinge in Thannhausen. Laut ihrem Bericht kontrollierte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Krumbach gegen 18.30 Uhr eine Gruppe von vier jungen Erwachsenen in der Fritz-Kieninger-Straße. Drei Personen aus der Gruppe führten eine geringe Menge von Betäubungsmitteln mit. Eine 18-Jährige hatte außerdem noch ein verbotenes Faustmesser dabei. Die Betäubungsmittel und das Messer wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei. (adö)

