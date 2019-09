vor 36 Min.

Polizei warnt vor Trickbetrügern im Raum Krumbach

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die offenbar zurzeit vermehrt in Krumbach mit dem sogenannten Enkeltrick versuchen, an Geld zu gelangen.

Die Krumbacher Polizei warnt aktuell vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Enkel, Verwandte oder Polizisten ausgeben oder falsche Gewinne versprechen. Am Dienstag gingen mehrere Hinweise auf Aktivitäten solcher Täter bei der Krumbacher Polizeiinspektion ein.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals Daten am Telefon preiszugeben und keinesfalls über Vermögenswerte zu sprechen. Natürlich sollen auch kein Geld oder wertvolle Gegenstände an fremde Personen übergeben werden. Die echte Polizei geht niemals in solch einer Art und Weise vor, so der Krumbacher Polizeisprecher Claus Schedel im Gespräch mit unserer Zeitung. (adö)

