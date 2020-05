vor 48 Min.

Polizei zieht Gespann-Fahrer aus Verkehr

In Mindelzell zog die Polizei einen Gespann-Fahrer aus dem Verkehr.

Ein 26-Jähriger hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Ziehen eines Hängers. Jetzt erhält er eine Anzeige.

Ein 26-jähriger Fahrer eines Autos mit Anhänger wurde am Mittwoch gegen 15.20 Uhr in Mindelzell in der Ursberger Straße von Beamten der Polizeiinspektion Krumbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel auf, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Ziehen des Anhängers nachweisen konnte. Den 26-jährigen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (zg)

