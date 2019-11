14:22 Uhr

Polizeieinsatz: Brautpaar zerstreitet sich auf seiner Hochzeit

Bräutigam schlägt Gast der Braut in Balzhausen. Die Polizei rückt an und muss das Brautpaar, das sich schlagen will, mehrmals trennen.

Von Annegret Döring

So stellt sich keiner den oft so bezeichneten "Tag seines Lebens" vor: Die Polizei musste anrücken und deeskalierend wirken bei einer Hochzeitsfeier am Wochenende in Balzhausen.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf einer Hochzeitsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der auch der Bräutigam beteiligt war. Es waren schon nicht mehr viele Gäste im Raume zu dieser fortgeschrittenen Zeit. Ein Gast hatte die Polizei verständigt, weil er geschlagen worden sei. Grund der Auseinandersetzung war offenbar, dass der Gast den Preis für die Übernachtung zu teuer fand und nun vom Bräutigam verlangte, dass dieser die Taxifahrt nach Hause zahlen solle. Der frisch Vermählte sah das jedoch überhaupt nicht ein und wurde offenbar gleich handgreiflich, so wütend war er. Während der polizeilichen Anzeigenaufnahme vor Ort kam es dann noch zu einem verbalen Streit zwischen der Braut und dem Bräutigam. Der Gast war offenbar von der Braut eingeladen worden und der Frau gefiel nicht, wie ihr Mann ihren Gast behandelte. Mann und Frau drohten sich dabei gegenseitig die Scheidung an, zogen ihre Ringe vom Finger und schmissen sie in den hinteren Teil des Raumes.

Verpasste Hochzeitsnacht

Um eine Eskalation zu vermeiden, musste das frisch vermählte Paar durch die eingesetzten Beamten während der Auseinandersetzung mehrmals getrennt werden, heißt es im Polizeibericht. Anschließend ging das Brautpaar erst einmal getrennte Wege, sodass die Hochzeitsnacht nicht so verlief, wie sich das Brautpaare sonst allgemein wünschen.

