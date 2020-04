13:09 Uhr

Polizeireport: Junge Leute verstoßen gegen Ausgangsbeschränkungen

13 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen stellte die Polizei in Thannhausen und Krumbach fest. Außerdem gab es einen Diebstahl und eine Unfallflucht.

Die Polizeiinspektion Krumbach kontrollierte, unterstützt von der Bereitschaftspolizei, am Montag verstärkt die Ausgangsbeschränkungen in Krumbach und Thannhausen. Es wurden insgesamt dreizehn Verstöße geahndet. Bei der Polizei ging die Mitteilung über eine „Coronaparty“ in Thannhausen ein. Auf einem Feldweg hinter dem Friedhof wurden sechs Personen angetroffen. Diese waren zwischen 20 und 23 Jahre alt.

Zwei weitere Beanstandungen gab es in der Röschstraße in Thannhausen. Hier verstießen ein 14- und ein 17-Jähriger gegen die Beschränkung. Im Stadtgarten in Krumbach wurden fünf Personen beanstandet, junge Erwachsene und Heranwachsende. Es wurden Platzverweise ausgesprochen und Anzeigen erstellt.

Fahrersitz aus Minibagger gestohlen

Der Fahrersitz aus einem Minibagger wurde in der Zeit von Freitag, 3. April, 12 Uhr bis Montag, 6. April, 7.30 Uhr, gestohlen. Dieser Bagger stand nach Angaben der Polizeiinspektion Krumbach zur Tatzeit auf einem Waldstück südlich der Augsburger Straße in Thannhausen.

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Fahrzeuginneren und bauten den Sitz fachgerecht aus. Der Schaden beträgt rund 835 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Krumbach, unter Telefon 0 82 82/90 51 11, entgegen.

Älterer Mann verursacht Unfall bei Münsterhausen

Auf der Kreisstraße zwischen Thannhausen und Münsterhausen-Hagenried ereignete sich am Montag gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 450 Euro. Etwa ein Kilometer vor Hagenried kam einem 32-jährigen Autofahrer ein roter Kleintransporter entgegen, der über die Fahrbahnmitte geriet. Dabei kam es zum Streifzusammenstoß der beiden linken Seitenspiegel. Der Unfallverursacher, ein älterer Mann mit grauen Haaren, setzte eine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei dem roten Kleintransporter soll es sich nach Angaben der Polizeiinspektion Krumbach um einen Fiat Ducato mit Planenaufbau und polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 0 82 82/90 51 11, entgegen.

