18:00 Uhr

Polizeiseelsorger wird evangelischer Pfarrer für Thannhausen

Plus Der 61-jährige Ingo Zwinkau kommt zum Oktober in die Mindelstadt. Auf was er sich freut und was er sich vorgenommen hat

Von Peter Voh

Nach den katholischen Glaubensbrüdern und -schwestern erhält auch die Evangelische Kirchengemeinde in der Mindelstadt im Herbst wieder einen Pfarrer.

Nach den aus familiären Gründen doch recht kurzen Amtszeiten von Ivena Ach und Ulrich Funk und den nicht enden wollenden Vakanzen hat die Evangelische Landeskirche in München den derzeitigen Polizeiseelsorger Oberpfarrer Ingo W. Zwinkau zur Leitung des Pfarramtes in Thannhausen ab 1. Oktober berufen. Seine Einführung soll am 4. Oktober, dem Erntedankfest, erfolgen. Dekan Jürgen Pommer aus Neu-Ulm hat anlässlich einer kürzlichen Kirchenvorstandssitzung unter Leitung des derzeit amtierenden Burtenbacher Pfarrers Norbert Riemer den neuen Pfarrstelleninhaber vorgestellt, die Mitglieder des Kirchenvorstandes sind angetan von dem künftigen Pfarrer.

Vikariat im Nürnberger Land

„Wer ist dieser Mensch, wo kommt er her und was hat der schon alles gemacht?“ So beginnt Pfarrer Ingo Zwinkau in seinem Vorstellungspapier für die Kirchengemeinde in Thannhausen. Und in der Tat umfasst sein dienstlicher Weg inzwischen so einige Stationen: Nach dem Vikariat im Nürnberger Land und Probedienst im Dekanat Selb im Fichtelgebirge war er für fast 15 Jahre in Buxach, einer ländlichen Stadtteilgemeinde von Memmingen, tätig. Es war dies die längste Dienstzeit an einem Ort und bereits damals hat er mit seiner Familie nicht nur das Unterallgäu, sondern insgesamt das bayerische Schwaben kennen und schätzen gelernt! Der Dienst in dieser Zeit war nicht nur geprägt durch eine vielfältige und lebendige Gemeindearbeit, sondern auch durch einige Sonderaufgaben wie etwa in der Notfallseelsorge oder in einer Kinderklinik.

Seit 2008 Polizeiseelsorger bei der Bundespolizei

Seit 2008 arbeitet Ingo Zwinkau in dem besonderen Dienst eines Polizeiseelsorgers bei der Bundespolizei. Vom Dienstsitz in der Bundespolizeidirektion München aus sind die derzeitigen ‚Gemeinden’ des Oberpfarrers nahezu alle Dienststellen der Bundespolizei in Bayern.

Darüber hinaus bekleidet er eine leitende Funktion in der Bundespolizeiseelsorge im gesamten süddeutschen Bereich. So war der Geistliche auch beim umstrittenen G 7 - Gipfel auf Schloss Elmau vor jetzt genau fünf Jahren im Einsatz. So manche Dienstbesuche, Seminare oder Einsätze führen ihn hin und wieder aber auch durch ganz Deutschland oder darüber hinaus.

Vier inzwischen erwachsene Kinder

Nach Thannhausen kommt Pfarrer Zwinkau mit seiner Frau Gudrun, aber ohne die vier inzwischen erwachsenen Kinder. Beide freuen sich auf vielfältige Begegnungen und Feiern mit der Kirchengemeinde in Thannhausen, auch wenn die Situation heuer durch die Corona-Pandemie für alle nicht ganz einfach ist und auch viele eigentlich ganz normale kirchliche Angebote davon betroffen sind. „Auf jeden Fall sind wir gespannt auf die gemeinsame Zeit und darauf, was Gott in und mit dieser Gemeinde vorhat!“: So seine Worte, „denn seine Gemeinde ist ein Ort der Hoffnung in dieser Welt – das möchten wir mit Ihnen gemeinsam entdecken und weiter daran bauen.“

Die evangelischen Christen in Thannhausen und in den umliegenden Orten freuen sich heute schon auf ihren neuen Pfarrer und sehen seiner Einführung am 4. Oktober mit Spannung und großem Interesse entgegen. Bleibt nur zu wünschen, dass der Installationsgottesdienst dann unter wieder normalen Verhältnissen ablaufen kann. Auch wenn Ingo Zwinkau bereits 61 Lebensjahre zählt, so sollte er doch noch viele Jahre die Gemeinde mit seiner Arbeit leiten und beleben können.

Themen folgen