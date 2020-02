10.02.2020

Polka, Walzer und jazziger Swing im Stadtsaal

Nostalgieball lockt viele Besucher in den Krumbacher Stadtsaal. Selbst der Tanzmeister kommt an diesem Abend von der Volksmusik-Beratungsstelle. Was das Ballorchester sonst spielt.

Von Elisabeth Schmid

Die gute alte Zeit hatte ja so viel zu bieten, schicke Mode, elegante Herren und ganz tolle Musik und Tänze. Am Samstagabend fand wieder der so allseits beliebte Nostalgieball im Krumbacher Stadtsaal statt. Der Stadtsaal war elegant dekoriert. Mit weißen Tischdecken und schwimmenden Kerzen entstand eine romantische Atmosphäre. Zahlreiche Besucher fanden sich ein, um wieder einen unvergesslichen Abend zu erleben. Viele Gäste kommen zu jedem Ball, viele unter anderem aus dem Raum Augsburg. Veranstaltet des Balles ist die Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben. Christoph Lambertz von der Volksmusikberatung fungierte als Tanzmeister. Mit seinem Tanzstock führte er mit seiner Partnerin die Tanzenden bei der traditionelle Polonaise an. Die Besucher ließen sich gerne führen. So ging es Paarweise oder auch zu viert durch den Stadtsaal und raus ins Foyer des Stadtsaals.Der Tanzsaal war brechend voll. Aber Lambertz führte die Tanzenden gekonnt durch die Menge. Das Motto dieses Abends lautete: „Liebling mein Herz lässt dich grüßen“, ein Evergreen den jeder kannte. Gespielt wurde das Lied und alle weiteren Titel von dem erprobten Hürbener Ballorchester unter Leitung von Uwe Rachuth. Rachuth und seine Musiker spielten mit Leidenschaft und Begeisterung. Rachuth motivierte mit humorigen Bemerkungen die Besucher immer wieder zum Tanzen, er gab quasi den Ton an. Die Gäste stürmten dann auch wieder bei ihrem geliebten Walzer oder einer fetzigen Polka den Tanzsaal. Die Herren sahen sehr fesch und elegant in ihrem Frack und Zylinder aus. Immer wieder zogen sie bei einer Begrüßung höflich den Hut, eben so wie es in der guten alten Zeit üblich war. Bunter und auch fantasievoller kamen die Damen daher. Kostüme aus den 20iger Jahren, mit Federboas, oder auch aus früheren Zeiten, als Reifröcke modern waren. Andere hatten ein fesches Dirndl oder auch Abendgraderobe. Es war ein buntes Völkchen. Die Gäste die auf der Empore saßen, hatten einen perfekten Überblick über das bunte Treiben.

Auf der Empore war auch die Bar, dort konnten sich die Gäste bei einem Sektchen oder einem Kaffee erfrischen und verschnaufen. Im Laufe des Abends überraschte Uwe Rachuth mit einigen Musikern aus dem Ballorchester das Publikum mit Dixi- und Swingmusik. Sie nennen sich, „Original Watercastle-Tooters“. Und, sie ließen es richtig krachen. Einer der bekannten Songs aus den 20igern „Hello Dolli,“ war der Beginn vieler jazzigen Melodien. Die Gäste waren erst zögerlich, aber später wurde geswingt und alle hatten Spaß an der ausgelassenen Musik. Später, zum Abschluss des Abends gab es wie immer das „Gagieren Sie an! Krumbacher Francaise“. Weiter ging es dann mit „Auf in die letzte Runde“. Ein besonderer Abend ging zu Ende, aber, für die meisten Besucher war klar, im nächsten Jahr werden sie alle wieder dabei sein.

