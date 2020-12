06:00 Uhr

Porträt: Franz Auer arbeitete 43 Jahre beim Überlandwerk Krumbach

Franz Auer blickt auf 43 Berufsjahre zurück. Der Niederraunauer stieg 1977 mit 18 Jahren als Lehrling beim Überlandwerk Krumbach ein. So gern er zur Arbeit ging, so sehr freut er sich nun auf den Ruhestand.

Plus In unserem Porträt blickt ÜWK-Vertriebsmitarbeiter Franz Auer aus Niederraunau zurück, in die Zeit vor seinem Ruhestand. Welchen Wandel er in 43 Jahren erlebt hat.

Von Ingo Butters

Als Franz Auer aus Niederraunau beim Überlandwerk Krumbach (ÜWK) seine Ausbildung zum Bürokaufmann begann, war die Berufswelt in der Energiewirtschaft noch eine andere. Strom wurde in wenigen großen Kraftwerken erzeugt und an die Abnehmer im Netz verteilt. Jetzt ging Auer in den Ruhestand. Sei beruflicher Rückblick, auch auf Zeiten mit Lochkarten und handgeschriebene Belege ist auf seine Weise auch ein Spiegelbild unseres gesellschaftlichen Wandels.

Wettbewerb zwischen Anbietern gab es im Strombereich lange nicht. „Kundenakquise wie wir sie heute machen, war da noch ein Fremdwort“, erzählt Franz Auer rückblickend. Seit der Liberalisierung 1998 ist der Strommarkt von intensivem Wettbewerb geprägt, Kunden können zwischen vielen Anbietern wählen. Viele Haushalte erzeugen und nutzen heute Strom selbst und speisen in die Stromnetze ein.

„Die Branche hat sich wahnsinnig gewandelt“, sagt Franz Auer. „Ich bin stolz darauf, wie wir beim ÜWK diesen Wandel gemeistert haben und weiterhin mit unserem Team für die Menschen hier vor Ort da sind.“

Franz Auer stieg mit 18 Jahren bei der ÜWK Krumbach ein

Der Niederraunauer Franz Auer stieg 1977 mit 18 Jahren als Lehrling in das Unternehmen ein. Er blieb dem ÜWK , mit Ausnahme seines Bundeswehrdienstes, bis heute treu. Zum Jahreswechsel geht er nach 43 Jahren beim Überlandwerk Krumbach nun als einer der langjährigsten Mitarbeiter in der Unternehmensgeschichte in den Ruhestand. „Ich bin jeden Tag gerne zum ÜWK gegangen. Die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht und das Betriebsklima ist bis heute unverändert familiär“, so Auer. „Wir sind von hier und arbeiten für die Menschen hier in der Region. Das hat bis heute einen hohen Stellenwert.“

Erheblich verändert haben sich Franz Auers Tätigkeit und die Abläufe im Unternehmen. In seinen Anfangsjahren gab es keine Bildschirmarbeitsplätze beim ÜWK. Kundenverwaltung und Abrechnung machten Auer und seine Kollegen per Hand. Man schrieb Belege und schickte sie zur zentralen Datenverarbeitung zu den Lechwerken in Augsburg. Dort wurden die Lochkarten vom EDV-System eingelesen und verarbeitet.

Bildschirme und EDV-Systeme, die im Dialog arbeiten, hielten Anfang der 90er-Jahre Einzug. „Das war ein gewaltiger Fortschritt und machte die Stromabrechnung viel einfacher und schneller. Mit der Liberalisierung des Strommarktes kamen dann neue Aufgaben wie Kundenakquise und Kundenbindung hinzu.

So hat sich die Arbeit bei dem Versorger in Krumbach verändert

„Hatten wir früher nur drei Tarife, die oft über Jahre hinweg Bestand hatten, sind es heute mehr als 30 Stromprodukte, die für die verschiedenen Kundenbedürfnisse entwickelt wurden“, erzählt Franz Auer.

Gleichzeitig kamen ganz neue Angebote dazu. „Egal ob Strom- und Gasprodukte, PV-Anlagen, Wärmepumpe oder Ladebox fürs Elektroauto – unser Portfolio ist enorm gewachsen. So wie sich eben die ganze Energielandschaft geändert hat. Früher kam der Strom von großen Kraftwerken, heute erzeugen viele ihre Energie selbst. Es ist toll, dass ich Teil dieser Veränderung sein konnte.“

So gern Franz Auer zur Arbeit ging, so sehr freut er sich nun auf den Ruhestand. „Langweilig wird es mir sicher nicht“, sagt er, „in Haus und Garten gibt es immer etwas zu tun und ich liebe es, mit dem Rad unterwegs zu sein. Am liebsten aber schwärme ich in die Ferne aus.“ Seit er jung ist, unternimmt Auer bis zu drei Fernreisen im Jahr, vorwiegend nach Asien, Südafrika und Nordamerika. „Dieses Jahr musste ich zu Hause bleiben. Aber ich hoffe, ich kann meine geplanten Reisen nach Portugal und Thailand nachholen. An freier Zeit wird es nicht scheitern.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen